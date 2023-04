Así fue la noche de pasión de Bárbara Rey y Chelo García Cortés: "Éramos cinco personas"

Bárbara Rey vuelve a estar de actualidad y su vida sigue generando muchísimo interés. Después de su exitoso biopic 'Cristo Rey', basado en su relación sentimental con Ángel Cristo, ahora ha vuelto a la televisión a través de su documental 'Una vida Bárbara', en el que, en primera persona, está indagando en profundidad sobre algunos de los episodios más sonados y mediáticos de su vida. En esta última entrega, ha contado con Chelo García Cortés como invitada, y no han dudado en revelar algunos de los detalles más íntimos de su noche de amor.

Desde que se descubrió el idilio que tuvieron hace más de diez años en 'Sálvame', ambas se han convertido en un icono y, a día de hoy, se sigue recordando su historia. Bárbara Rey y Chelo García Cortés han mantenido, a lo largo de los años, una estrechísima amistad que, en un momento de sus vidas, culminó con una desenfrenada velada de pasión. "Yo no había tenido ninguna relación con ninguna mujer, ni me lo había planteado. Era la Nochevieja y en ese apartamento estaba José Manuel Parada, un actor argentino, un actor catalán, María (Bárbara Rey) y yo. Esa primera noche de amor no estábamos solas, éramos cinco personas", explica la periodista sobre cómo surgió su tórrido encuentro. Bárbara Rey, por otro lado, ha desvelado cómo se quedaron solas. "Terminamos los cinco. De pronto, me encuentro con Chelo a un lado, yo en otro, el otro chico en medio de nosotras... Nos independizamos del grupo porque tampoco nos prestaban mucha atención", revela la madre de Sofía Cristo.

Bárbara Rey y Chelo García Cortés en los toros Cortesía Atresmedia TV

Pero en un punto de la historia, ambas defienden una versión diferente y discrepan en un asunto: el número de noches de pasión que vivieron. La vedette asegura que solo tuvieron un encuentro, mientras que Chelo García Cortés asegura que hubo unos cuantos más. "No coincidimos en las noches. Entre Bárbara y yo sí que ocurrió algo súper bonito, fue maravilloso. Fue mi primera experiencia y me hizo ver que soy una mujer libre a la hora de enamorarme y acostarme con quien me da la gana", termina relatando la periodista sobre su historia de amor con Bárbara Rey.