Susanna Griso enfada a María José Campanario y se moja: ¿ella o Belén Esteban?

María José Campanario ha escuchado de todo estos años. Son muchas las acusaciones que se le han adjudicado, las polémicas que ha protagonizado y las batallas en las que se ha metido de lleno, siendo Belén Esteban su enemiga público número uno. Después de un tiempo presumiendo de una vida idílica junto a su marido, Jesulín de Ubrique, y alejada de los medios de comunicación, lo cierto es que le sigue la pista muy de cerca. Así lo ha demostrado este miércoles cuando no ha tenido reparo alguno en abroncar en directo a Susanna Griso por lo que entiende como un error sin mala intención, aunque se ha cansado de aguantarlo más. En ‘Espejo Público’, la odontóloga ha visto horrorizada cómo en el rótulo sobreimpreso en la imagen se referían a ella como “La Campa”. Se ha cabreado. Ha descolgado el teléfono.

“María José está muy molesta, muy enfadada. Una de las cosas es por un rótulo. Dice que ella no se llama ‘La Campa’, ella se llama María José Campanario. Unos vídeos tampoco le han hecho mucha gracia”, detallaban desde el programa, donde Susanna Griso quiso dejar claro que tienen “una muy buena relación personal”. Trató de rebajar la tensión con su amiga, que veía el programa desde la comodidad de su casa, atenta a la promo de su nueva incursión televisiva junto a su marido, en ‘Emparejados”, donde se presenta no precisamente como “La Campa”, sino como “María José Campanario. Me conocen por ser la siesa que se casó con Jesulín de Ubrique”. Una propia apreciación que, según Gema López, es acertada teniendo en cuenta el perfil que se ha dado de ella este tiempo: “Creo que ella tiene claro el concepto que la prensa ha tenido de ella, pero no creo que sea una desconocida para el gran público. Ha participado activamente de este cotarro, a veces de manera acertada y otras desacertada”.

Al ponerse sobre el tapete lo acertado o no de ciertas decisiones, acabó por salir el nombre de la de San Blas. Fue en boca e Beatriz Mirando: “Siempre la he defendido, aunque también me cae bien Belén Esteban. Las dos son necesarias. Te casas y la ex de tu marido es Belén Esteban. Es valiente, porque tener a una persona en televisión tantos años. Ese estoicismo de María José merece mi aplauso. Tiene carrera propia”. También el nombre del torero ha sido puesto a disposición del debate, siendo Gema López la más crítica con su postura: “la persona que ha estado a su lado tampoco se lo ha puesto fácil. Ella ha sido partícipe de esa guerra. La diferencia es que unas veces se hace a la cara y otras posando y sonriendo”.

María José Campanario y Jesulín de Ubrique Instagram

Pero quizá la más esperada era la opinión de Susanna Griso, que ya ha reconocido tener una relación estrecha con María José Campanario: “Jesulín ha sido el foco de atracción de dos mujeres con mucho carácter. Es cierto que nadie apostaba por ellos”, dice la presentadora, sobre los más de 20 años de matrimonio que llevan a sus espaldas. Gema quiso dejar claro que la familia de Campanario ha hablado con la prensa, mientras que la de Belén ha permanecido en un discreto segundo plano: “Todo el mundo hablaba porque todo el mundo cobraba. Es tan difícil en este caso, porque parece que tiene que tomar partido por mamá o por mamá. Y me cae muy bien Belén, pero también aprecio a María José, que podía haber optado por la vía fácil. Y quiso estudiar en Portugal odontología, tuvo fibromialgia…”. Algo en lo que está de acuerdo Gema López, al analizar cómo las dos mujeres de Jesulín de Ubrique se enfrentaron, mientras “había un señor que tenía absoluta responsabilidad, que se inhibió y dejó que dos personas se matasen públicamente”.