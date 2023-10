Suspendido el juicio a Daniel Sancho por lesiones al no poder declarar por videoconferencia

Daniel Sancho no será jugado en España la próxima semana por lesiones. El Juzgado de lo Penal número 16 de Madrid ha suspendido la vista que tenía previsto celebrar el próximo martes, tras recibir una notificación de la Fiscalía de Tailandia en la que le comunica que no es posible que ese día Sancho -en prisión por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta- que ese día declare por videoconferencia. El juzgado aún no ha fijado una nueva fecha para la celebración del juicio.

La Fiscalía solicita para el hizo del actor Rodolfo Sáncho una pena de un año de prisión, así como al pago de la responsabilidad civil de derivada de la comisión del delito.

Según el relato de hechos de la Fiscalía, sobre las 04:00 de la madrugada del 9 de noviembre de 2019, Sancho se encontraba en las proximidades de la calle José Abascal de Madrid, "cuando en un momento determinado procedió a introducirse en un vehículo taxi

que allí se encontraba, sin respetar la cola que se había formado para utilizar el servicio público, momento en que fue recriminado por J. C.".

"Un puñetazo en la cabeza"

En ese momento, "con ánimo de herir", Sancho "procedió a darle un puñetazo en la cabeza ocasionándole lesiones que tardaron en curar doce días sin estar ninguno de ellos incapacitado para el desempeño de sus ocupaciones habituales", aunque la víctima recibió cinco puntos de sutura, quedándole como secuela "un perjuicio estético" debido a la rotura de un diente.

El pasado 8 de septiembre, la defensa de Sancho comunicó al instructor que se encuentra en prisión provisional desde el pasado agosto en Tailandia, por lo que pidió que se realizasen los trámites correspondientes para solicitar la extradición activa y la entrega a la autoridad judicial española, a lo que se opuso la Fiscalía.

El 30 de noviembre de 2021, el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid dictó auto de apertura de juicio oral, que fue notificado al acusado personalmente el 18 de enero del pasado año.

La Fiscalía ya avanzó que dado que la causa lleva paralizada desde el 2 de febrero de 2022, Sancho se beneficiará probablemente de "la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas" y que, en caso de ser condenado a menos de dos años de prisión "la pena imponible por este delito puede ser alternativamente la pena de multa", afirma. El segundo motivo obedece a que el acusado ha estado siempre a disposición de las autoridades judiciales españolas cuando ha sido requerido para ello.