La tajante respuesta de Carmen Balfagón a Darlin Arrieta tras su entrevista en televisión

Darlin Arrieta concedió una de sus entrevistas más esperadas el pasado viernes en el programa "¡De Viernes!" de Telecinco. En ella, la hermana de Edwin se sinceró sobre cómo estaba viviendo la familia todos estos meses y qué esperaban del proceso judicial por el crimen del colombiano. "Triste. Esto ha sido una batalla horrible. Cada día es más y más y más. Yo soy madre y es terrible saber que a tu hijo lo han asesinado en otro país, en un continente muy distinto al nuestro, que descuartizan su cuerpo y lo arrojan a la basura, mucho peor que a un animal", declaró la colombiana, devastada. Además, también se pronunció sobre el papel de Rodolfo Sancho: "No sabe que hay unos padres en otro lugar del mundo que no van a poder ver a su hijo y que, aparte de eso, les ha tocado vivir todo esto". "Como familia pedimos justicia", expresó la hermana de Edwin.

Tras la intervención de Darlin en televisión, Carmen Balfagón portavoz de la familia Sancho, ha acudido al programa "Fiesta" para responder a las palabras de la colombiana. "Toda nuestra empatía. Entendemos el dolor de esta hermana y estos padres", ha comenzado diciendo la abogada. Aún así, Balfagón se ha mostrado muy clara en su postura: "Pero digo una cosa: si hay justicia, se demostrará que el mayor daño que se ha hecho a esta familia es la policía tailandesa". La pérdida de un ser humano es irreparable. El dolor es irreparable. Pero si la policía no hubiera dicho la cantidad de cosas que ha dicho... Yo no digo que el dolor no fuera el mismo. Ha hecho mucho daño la "policía. ¿De cuántas maneras ha muerto Edwin, según ellos? ¿Cuántas?", ha declarado la portavoz sobre el caso.

Además, Carmen Balfagón ha hecho su propia valoración de las primeras semanas del juicio de Daniel Sancho en Tailandia, proceso que se alargará hasta principios del mes de mayo. "Daniel jamás reconoció que matara a Edwin Arrieta. Jamás lo dijo. Por eso ponemos en duda las declaraciones que decía la policía. Esta semana se ha ido poniendo ante el juez las evidencias de que Daniel no mintió. Todo se va corroborando", ha explicado la portavoz. "La autopsia la ha hecho una forense tailandesa. Tiene un golpe en el occipital, que le causó la muerte y que encaja con una pelea. En el juicio está saliendo mal parada la policía tailandesa", ha añadido, asegurando que los agentes tailandeses "algo tienen que hacer para defender lo que han hecho hasta ahora. Es muy difícil porque se está cayendo. Con la autopsia, el no buscar los restos… Cuando ahora sale el juicio y se ven las pruebas y evidencias... No deja de ser intentar limpiar la imagen de esta instrucción".