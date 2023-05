Tamara Gorro desvela la evolución de su salud mental: "Ahora voy más veces al psiquiatra"

Tamara Gorro vuelve a estar de actualidad. La colaboradora de televisión ha protagonizado varios asuntos en la última semana relacionados con la crónica social.

En primer lugar, ha querido desmentir públicamente cualquier tipo de mala relación con su ex y padre de sus hijos, Ezequiel Garay: "No, mala relación para nada, yo con Ezequiel tengo una relación estupenda y siempre será así", expresa.

Tamara Gorro rompe su silencio y habla tras la polémica sobre la maternidad de Ana Obregón EUROPAPRESS

Cuando confirmó su ruptura definitiva a través de sus redes sociales, la influencer dejó claro que seguirían apareciendo juntos ya que, ante todo son padres y el bienestar de sus hijos es su absoluta prioridad.

Ante los rumores de una posible nueva relación, Tamara ha confesado qué le parece que la intenten relacionar continuamente con parejas: "Yo entiendo que hacéis vuestro trabajo, yo que sé, es que lo entiendo, en mis peores momentos incluso lo entendí, no digo que me relacionasen, cuando he estado malita y ciertas cosas. Entiendo el trabajo de cada uno. Para eso estoy yo para decir no, ya está. No pasa nada, mientras las cosas se hagan con respeto, no pasa nada".

Tamara Gorro niega que haya encontrado una nueva ilusión en el amor EUROPAPRESS

Totalmente centrada en su recuperación, Gorro asegura que "sigo con mi psiquiatra, en vez de una vez ahora tengo que estar dos, yo sigo las indicaciones de mis médicos y ya está". Por el momento Tamara se queda como está disfrutando de la vida que tiene: "Sí, tengo hijos, tengo salud, como siempre digo de la cabeza para abajo, para arriba no. Tengo trabajo afortunadamente, ahora mismo tengo todo para continuar".