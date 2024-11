El tema tabú de Vicente Vallés y Ángeles Blanco que pone en peligro su matrimonio

Vicente Vallés no es muy dado a hablar sobre los avatares de su intimidad, pero hay ocasiones en las que se relaja y pone sobre la mesa cómo es su vida con Ángeles Blanco. Rival en lo profesional, pero esposa en lo personal, su matrimonio llama poderosamente la atención del público y suele despertar muchas preguntas. Es por eso que esta noche del lunes toda la atención se fija en su entrevista en ‘El Hormiguero’, donde podría abrir una ventana a su faceta más íntima y familiar. No sería la primera vez, como también ha hecho su mujer en otras entrevistas en las que incluso se plantean cuestiones como sus problemas conyugales. Y es que, después de más de 20 años compartiendo su vida y formando equipo, es comprensible que también atraviesen sus crisis y tengan temas tabúes que siempre que se ponen sobre la mesa acaban en trifulcas. De ahí que opten por dejarlos fuera de sus temas de conversación para no poner en peligro su preciada estabilidad.

Vicente Vallés y Ángeles Blanco Gtres

Más de dos décadas como marido y mujer y 13 años siendo además rivales, como estrellas de los informativos en cadenas rivales. Pero no es el trabajo lo que les separa, ni tampoco los temas de actualidad que tratan a diario y que bien podrían ser motivo de discusión cuando llegan a casa y comparten cómo les ha ido el día. Lo que realmente les coloca como auténticos enemigos es cuando sale el fútbol en la conversación. Ahí ninguno cede. Vicente Vallés es forofo del Atlético de Madrid, mientras que Ángeles Blanco es fiel seguidora del Real Madrid. Esto, de forma irremediable para ellos, les coloca en bandos enfrentados, como así reconoció su esposa recientemente en una entrevista en la que puso sobre la mesa sus conflictos domésticos.

La periodista asegura tener muy buen entendimiento con su esposo, con el que puede hablar y razonar sin problema alguno, tratando muchos temas delicados sintiéndose cómodos a la hora de dar su opinión al respecto, al saber que sus pensamientos serán respetados. Eso sí, siempre y cuando no se hable de fútbol, pues aquí se pisa terreno peligroso y no se sabe nunca cuándo puede estallar una mina. Es por eso que en su hogar se ha establecido una norma de obligatorio cumplimiento y que prohíbe a sacar el tema sobre fútbol, especialmente si hace referencia a los equipos del derbi madrileño: “Es el único tema tabú que tenemos en casa y si hay un derbi, cada uno ve el partido en un lado de la casa”, mantenía a Broncano en una entrevista entre bromas, pero dejando claro que esta cuestión era muy seria para ambos.

Pablo Motos entrevista a Vicente Valles en 'El Hormiguero' Atresmedia

Pero más allá de este detalle, Vicente Vallés y Ángeles Blanco han sabido convertirse en uno de los matrimonios más estables, a pesar de que profesionalmente estén enfrentados. La pasión por el periodismo y la comunicación les unió, pero un proyecto de vida común les mantiene siempre juntos. Es por eso que prefieren no arriesgarse y echarlo todo a perder por el fútbol, tema que es mejor que no salga a relucir entre ambos. Este lunes en la entrevista del presentador con Pablo Motos en ‘El Hormiguero’ quizá desvele más detalles sobre su matrimonio, el cual despierta mucho interés por conocer la fórmula secreta de su éxito.