Terelu dio la razón hace años a Bigote Arrocet: "Voy poquísimo a la casa de mi madre, ya la veo en su programa"

Por la boca muere el pez. Ahora resulta que las hemerotecas funcionan en favor de Edmundo Arrocet cuando asegura que las hermanas Campos no iban a ver a su madre. En unas declaraciones de hace tiempo la misma Terelu reconocía que lo que el ex de su madre cuenta era verdad. O sea, que por mucho que las hermanas desmientan las declaraciones de Arrocet, las imágenes ofrecidas ayer por el programa “Fiesta” demuestran lo contrario y dejan en muy mal lugar a las hijas de la fallecida periodista.

Y es que Terelu confesó en su momento, exactamente en el 2016, que “voy poquísimo a la casa de mi madre, ya la veo en su programa.”

Y la misma María Teresa, cuando sus hijas, en el reallity de las Campos, reconocen que ven a Edmundo muy poco, contesta: “igual de poco que me veis a mi”.

Desde el entorno de Terelu, nos llega el convencimiento de que “las hermanas iban poco a la casa de su madre porque su relación con Arrocet no era buena y no querían compartir espacio con ese hombre. Nunca se llevaron bien. Le consideraban un oportunista y no les gustaba que estuviera unido a su progenitora. El ambiente en esa casa, cuando se juntaban las dos partes, estaba muy enrarecido”.

Edmundo Arrocet Gtres

No había sintonía, nunca la hubo, pero la matriarca no se dejaba influenciar por aquellos que no le hablaban bien de su pareja. Estaba demasiado enamorada e ilusionaba. Por eso, se sintió tan mal cuando Bigote desapareció de su vida.