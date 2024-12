Última hora de estado de salud de Raphael tras sufrir un accidente cerebrovascular: así ha pasado la noche el cantante

Raphael continúa ingresado en el hospital 12 de octubre, después de que fuese trasladado el pasado miércoles por la tarde desde el hospital Clínico de Madrid tras sufrir un accidente cerebrovascular durante la grabación del especial de Navidad de "La Revuelta" en Televisión Española.

Aunque su evolución es favorable, el artista ha tenido que cancelar sus dos conciertos programados este fin de semana en el WiZink Center de Madrid, situación que ha provocado cierta resignación con el cantante. Aún así, espera pronto volver a retomar su agenda tras este bache de salud.

Alejandra Martos, su hija, ha ejercido esta mañana de portavoz de Raphael y ha actualizado la última hora de salud de su padre a su llegada al hospital. Muy contenta y optimista, ha desvelado que "ha pasado bien la noche, muy bien, está muy bien".

Raphael recibe, una jornada más, la visita de su familia durante su ingreso hospitalario José Oliva Europa Press

Como ha revelado Alejandra, todavía continúan haciéndole pruebas. De momento, no puede confirmar cuándo le darán el alta, aunque todos esperan que pueda pasar la Navidad en casa. "Pues esperemos que sí, pero no lo sé" ha reconocido, asegurando que "no tengo ni idea" sobre si será este viernes cuando su padre abandone definitivamente el 12 de octubre. "Voy a verle ahora y no lo sé, pero está fenomenal, de verdad que sí" ha reiterado Alejandra.

Sobre la cancelación de sus conciertos, la hija de Raphael ha declarado que "le encantaría haber podido cantar hoy y mañana, pero a veces no se puede y ya está. Lo importante es lo importante".

Toda la familia se muestra optimista y la evolución de Raphael es positiva. De momento, se desconoce si será hoy cuando el reciba el alta médica y regrese a su residencia, lugar en el que continuará recuperándose de este bache de salud.