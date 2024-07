Último parte de salud de Ángel Llàcer: aún continúa recuperándose de la bacteria

Ángel Llàcerha dejado un gran hueco en ‘Tu cara me suena’ esta temporada, ausentándose por problemas de salud. Una bacteria ha puesto su vida patas arriba, además de en serios peligros, aunque ya se encuentra más recuperado y con deseos de regresar a su programa para disfrutar y hacer disfrutar como antes. Se contagió de Shigella, “una bacteria con nombre de drag queen”durante su viaje por Vietnam, por la que ha tenido que estar durante semanas ingresado en el hospital, incluso teniendo que permanecer en la Unidad de Cuidados Intensivos en los momentos más críticos. De ahí la preocupación que se extensión entre su fiel público, que demanda cada vez más información sobre su evolución. Esto suele venir de mano de sus mejores amigos, aquellos que le están acompañando en su recuperación.

Chenoa y Ángel Llàcer Instagram

Este es el caso de Santiago Segura, compañero en ‘Tu cara me suena’ y también buen amigo detrás de las cámaras. El actor y director de cine ha acudido al plató de ‘Y ahora Sonsoles’ para calentar motores de cara a la final del talent musical entre celebrities. Aprovechando su visita y sabiendo que tiene información de primera mano, le han preguntado cómo se encuentra el productor musical, después de meses sin verle en público desde que se refugiase por cuestiones de salud. “Ángel está totalmente fuera de peligro, pero recuperándose, porque ha sido muy fuerte lo que le ha pasado”, le reconocía Segura a Sonsoles Ónega.

Eso sí, el sustituto de Ángel Llácer en ‘Tu cara me suena’ no resta importancia a lo que ha pasado, pues casi pierde la vida por culpa de una peligrosa bacteria: “Estuvo muy grave. Estuvo en la UCI, estuvo a punto de perder una pierna, pero, por suerte, lo cogieron, acertaron, digamos con la bacteria. Ahora está fuera de peligro”. Y es que no quiere alertar sobre su estado, ahora que ya ha pasado lo peor. Aunque aún no se encuentra del todo recuperado, de ahí que no pueda afrontar sus compromisos profesionales, como le sucede con el programa de Antena 3. Ahora bien, podría llegar la gran sorpresa de que haga su reaparición triunfal en la final de ‘Tu cara me suena’, que tendrá lugar el próximo 19 de julio. Una posibilidad que no se ha podido confirmar y de la que Santiago Segura dice no saber nada: “No sé si aparecerá en la final o no. La final es en directo el 19 de julio y ojalá se venga. Pero si no, seguro que la temporada que viene está”.