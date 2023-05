Las vacas flacas de Isabel Preysler: “Ha despedido a algunos empleados de su casa”

En los últimos días, Isabel Preysler ha sido noticia tras darse a conocer que seguirá los pasos de su hija Tamara y protagonizará su propio reality show en Disney +. “Con Isabel os vamos a conquistar realmente. Arranca el primer proyecto de Isabel Preysler para un servicio de streaming en España. Nuestra protagonista nos abre las puertas de su casa para enseñarnos cómo se prepara para la época más especial del año”, anunciaron desde la plataforma la semana pasada.

Se trata de un proyecto que se aleja mucho de los que Preysler ha aceptado hasta ahora, pero que no se pensó mucho por la “oferta irrechazable” que desde la compañía le pusieron sobre la mesa, según ha explicado Paloma García Pelayo en “El programa de Ana Rosa”. Al parecer, la “Reina de corazones” no atraviesa por un momento muy boyante en lo que se refiere a sus cuentas, y aunque no pasa por necesidades económicas, sí se habría visto obligada a recortar un poco sus gastos. “Dicen que ha prescindido de algunos empleados del servicio en su casa”, indica Marisa Martín Blázquez.

Al parecer, Isabel Preysler no ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos, y la que antes era un reclamo para las marcas, ahora ha pasado a un discreto segundo plano: “Antes, su principal fuente de ingresos eran las marcas de la que ella eran imagen… No quiere decir esto que ahora no esté ganando con eso, pero no se ha sabido reinventar. Ha fallado, le ofrecieron renovarse con redes sociales y ha salido fatal. Entonces, aceptó hacer el reality, pero no es porque esté tiesa”.

Antes de aceptar la oferta, la periodista asegura que la socialité “pidió permiso a sus hijos”, a sabiendas de que parte de sus vidas también quedarían expuestas ante los ojos de millones de espectadores. ¿Se convertirá la familia Preysler en los Kardashians españoles?