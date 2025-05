Vanesa Romero: «Fue divertido hablar con mi madre de sexo»

Hemos tenido que dejar de verla en la televisión para descubrir sus otros talentos. Uno de ellos, el de escritora. «A solas conmigo» (Ed. Suma) es el título del segundo libro de Vanesa Romero (Alicante, 1978), a la que 2025 le ha salido productivo y exitoso, pues también está de estreno su segundo corto, «Sexo a los 70». De todo ello hablamos en su único hueco de una semana frenética: a las ocho de la mañana de un jueves que acabó entronizando a León XV. «Estoy rodando en Barcelona “Life Style”, un espacio de viajes para Antena 3 Internacional y tenemos que exprimir el día», nos confiesa la actriz, directora y productora, a la que no hay entrevista en la que no se le pregunta por su regreso a «La que se avecina» y «Aquí no hay quien viva». «Para mí es algo fundamental en mi vida, que me ha dado muchas tablas a nivel interpretativo, he estado con maravillosos actores y directores. Siempre he sido una chica muy curiosa y he observado a Laura Caballero dirigir... Han sido 18 años de mi vida y esa familia es como mi segunda casa. Ha sido mi maestro». Y ella, una alumna sobresaliente.

«A solas conmigo» ya le ha regalado sus primeras firmas de libros, ¿qué feedback le dan sus lectores?

Estoy contenta porque los segundos libros son complejos, Ha sido un reto porque habían pasado cinco años del primero. Escribir necesita mucha dedicación y he tenido tanto trabajo que no iba bien con los tiempos de entrega. Me propuse terminarlo y lo conseguí. Este libro también tiene algo de superación.

En él habla de ambición, de frustración y propone elegir entre el amor y el legado. ¿Cree que la sociedad está más volcada en el tener que el sentir?

Quizás es que el piloto automático nos lleva a tener y tener y se nos olvida el sentimiento. El para qué hago esto y disfrutar en el camino. Soy positiva y quiero pensar que cada vez hay más gente que está en el camino del sentir o encontrar un equilibrio.

El acoso que sufrió una niña también está presente en este libro. ¿Qué secuelas del bullyng se le resisten?

Del acoso que sufrí en la adolescencia me trabajó mucho, pero las secuelas te acompañan en tu día a día. Cuando esas heridas se pueden abrir sacas tus herramientas para controlarlas.

A este libro le acompaña el estreno de su segundo corto, «Sexo a los 70». Parece usted volcada en visibilizar lugares que siguen a oscuras. ¿Qué ha descubierto?

Que es un tema tabú, que mucha gente tiene miedo a hablar por pura vergüenza. Cuando empecé a indagar, me dí cuenta de que había que darle luz a través de la comedia. Para normalizar y desdramatizar, porque todos llegaremos a esa edad y nos encontraremos que el cuerpo cambia, que la manera de relacionarte es distinta y ayuda a contar que esto es lo que hay.

Hay que tener mucha confianza con una madre para hablar con ella de estos temas. Porque ella fue su inspiración, ¿verdad?

Sí, tengo muy buena relación con mis padres. También, es verdad que me fui de casa con 18 años a vivir fuera de Alicante. Por eso, soy muy de hogar, de afectos. A medida que me he ido haciendo mayor le cuento muchas cosas a mi madre porque es muy sabia. Un día estaba en mi despacho dando vueltas a esta idea y pensé: «¿Cómo será en el caso de mis padres?». Y entonces la llamé. Fue muy divertido hablar de sexo con mi madre. Me ayudó mucho. Al igual que mi madre, soy muy perfeccionista.

En este corto podemos disfrutar al gran Carlos Sobera. ¿Cómo es trabajar con el presentador de «First Dates»?

Es una persona con muy buena energía, que ama su profesión. Cuando le mandé el guión me dio las gracias por aportar a la cultura de este país. Es muy buena persona y siempre está dispuesta.

Por cierto, ¿se atrevería con una cita a ciegas?

Soy tímida pero… sí, sí tendría una cita a ciegas. Si viene una amiga y me dice lo dice, pues igual investigo un poco y luego me dejo llevar, como buena géminis (risas).

También ha puesto en marcha una productora, Trebol4 Content. Para una actriz, ¿cómo es seleccionar a otros?

Me da mucha ternura porque sé lo importante que resulta para ellos estar ahí, que los nervios pueden jugar una mala pasada. En el tema del corto lo tenía claro y me encanta describir esos nuevos talentos, como una actriz que se llama Laura Candil, que trabaja en «Sexo a los 70».

La escritora Carmen Posadas ha confesado que «de joven me fijaba en los guapos, luego en los inteligentes y ahora en los buenos». ¿Usted?

Quiero gente a mi lado que tenga buena energía, buenas personas, que me sumen y yo sumar. Cuando uno va cumpliendo años va caminando y aprendiendo, y quiero tener a mi lado gente que me aporte cosas bonitas.

En un mes cumple 47 y veo que le ha dado por el boxeo. ¿Con qué más se cuida?

El deporte es fundamental en mi vida. Fui atleta en su momento, ahora estaba haciendo carrera continua, pero necesitaba algo más de fuerza. En el caso del boxeo tienes que estar muy concentrado y me viene muy bien como defensa personal. He tenido algún susto en la calle y tener nociones me da seguridad. Además, me gusta cuidar la alimentación, aunque me permita algún exceso. El éxito está siempre en el equilibrio.