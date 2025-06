Valeri, la amante transexual de Escassi, confiesa ser una de las prostitutas de Ábalos

La polémica está servida y el PSOE está tratando de salvar lo que puede de un naufragio anunciado. Los devaneos de los hombres de confianza de Pedro Sánchez están escandalizando España, en plena temporada de la declaración de la renta. Ahora todos se llevan las manos a la cabeza al descubrir a qué se destinan parte de nuestros impuestos, siendo el tema de las prostitutas lo que más polémica está cosechando. Entre ellas, la que fuese amante de Álvaro Muñoz Escassi y que dinamitó sus tres años de amor con María José Suárez, la colombiana Valeri Cuellar. Una joven que ahora aparece como una de las contratadas por José Luis Ábalos.

Poco a poco se van conociendo más detalles de la trama de corrupción del Gobierno. El foco mediático este martes se ha centrado en las mujeres que contrataron José Luis Ábalos y el que fuese su asesor principal, Koldo García, para sus juergas pagadas con dinero público con nuestros impuestos. Es aquí donde entra en juego Valeri, que participó en las fiestas sexuales con el que fuese ministro de Fomento, como ella misma ha reconocido en una entrevista concedida a la revista ‘Lecturas’ y de la que se han avanzado ya algunos titulares.

José Luis Ábalos y Koldo García, a su llegada al Congreso de los Diputados, en 2019. Rodrigo Jiménez Agencia EFE

Valeri, de Escassi a Ábalos y siempre con polémica

La joven transexual ha reconocido ser una de las mujeres colombianas a las que se hace mención en los audios que se intercambiaban Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García, hombres de confianza de Pedro Sánchez. Las grabaciones ya están en manos de la UCO y suponen todo un escándalo nacional y forman parte del denominado ‘caso Koldo’. Valeri se gana la vida como prostituta de lujo y ha decidido romper su silencio con la citada publicación, como así ha adelantado su director, Luis Pliego, en ‘TardeAR’.

“Estuve con Ábalos dos veces en Madrid y una en Valencia. Lo conocí en octubre o noviembre de 2019. La agencia me dijo que tenía que ir a tal sitio en Madrid. Era un ático”, desvela Valeri en una amplia entrevista que verá la luz este miércoles en los kioscos patrios. En ella, detalla cómo en su primer encuentro con el político socialista, que aseguraba ser feminista y defender los derechos de las mujeres, asegura que ella no era la única convocada a la juerga erótica, pues había otras siete compañeras de oficio: “Cuando llegué, estaban todos en el salón, entre ellos, Ábalos”, mantiene la escort, que recuerda que por aquel entonces él mantenía su condición de ministro. Lo mismo que otros de sus acompañantes: “Son de su mismo círculo, los he visto en la tele”.

Valeri en la revista 'Lecturas' y el director Luis Pliego TardeAR

“Ella se sienta a contárnoslo. Pero me gustaría ubicar primero a Valeri. Valeri es la protagonista del affaire con Álvaro Muñoz Escassi. Es una escorttransexual no operada, como ella misma cuenta en la entrevista. Tuvo encuentros con famosos y también con un político, en este caso, Ábalos”, confirma el director de la revista ‘Lecturas’ desde el programa de Telecinco. Lo hace a modo de cebo para su próxima publicación de este miércoles, donde se desvelará incluso cuánto cobró por los servicios prestados a uno de los hombres de confianza del presidente Pedro Sánchez.