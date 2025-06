Historia de una familia dividida: la dinastía Kennedy, en su crisis más pública

Dicen que en todas las familias cuecen habas, y ni la sangre azul ni el pedigrí histórico salvan a las grandes dinastías de los roces domésticos. En España, las fricciones entre Juan Carlos I y su hijo, Felipe VI, son un secreto a voces. Los Windsor han terminado como el rosario de la aurora desde que el príncipe Harry decidió romper con la corte. Y en Noruega, aún no salen de su asombro con los continuos escándalos de Marius Borg, hijastro del príncipe Haakon. Al otro lado del Atlántico, sin tronos ni coronas, los Estados Unidos siempre han considerado a los Kennedy su particular familia real. Y ni siquiera ellos, tras décadas proyectando una imagen de unidad, escapan hoy de sus horas más bajas.

Las tensiones, aunque siempre latentes, se hicieron más notorias el año pasado, cuando Robert F. Kennedy Jr. (hijo de Robert y Ethel Kennedy, hermano y cuñada del expresidente) irrumpió en la arena política con una campaña presidencial inesperada. Primero como demócrata, más tarde como independiente, y finalmente como abanderado de las ideas más cercanas al trumpismo: teorías de la conspiración, fervor antivacunas y ecos de la ideología MAGA (Make America Great Again). Un giro tan pronunciado que no solo lo acercó a los círculos republicanos y al actual presidente, sino que le valió el nombramiento como secretario de Salud y Servicios Humanos.Sí: un militante antivacunas al frente de la salud pública. Así están las cosas.

El as bajo la manda de Kerry Kennedy

Una alianza impensable que no ha sentado nada bien en casa. Su propia hermana, Kerry Kennedy, y su sobrina, Caroline, lo han interpretado como una traición al ADN demócrata de los Kennedy. Ambas se han pronunciado sin ambages, cuestionando en público tanto la idoneidad de Robert Jr. para el cargo como su deriva ideológica, en un pulso que ha dejado al descubierto las profundas fracturas familiares.

El resultado: un clima enrarecido que amenaza con erosionar el brillo de un apellido íntimamente ligado al poder y las más altas esferas de Estados Unidos. Frente a esta tormenta, Kerry Kennedy tiene un as en la manga: un libro que pretende restaurar -o al menos proteger- el legado de su familia. Se trata de “Ethel: Fe, esperanza, familia y una vida extraordinaria”, unas memorias de su madre, fallecida el pasado octubre, cuyo lanzamiento está previsto para otoño de 2026. El proyecto, en el que contará con un coautor aún no revelado, ha despertado ya altas expectativas: se rumorea que la editorial ha adelantado una cifra de siete dígitos. No es para menos, pues se anticipa que el volumen podría reavivar las tensiones en lugar de resolverlas. Sobre todo considerando que ni siquiera Ethel aprobaba las aspiraciones republicanas de su hijo.

“Fue ella quien orquestó aquella foto de marzo de 2024, poco antes de que Robert Jr. anunciara su candidatura. en la que tres generaciones de la familia posaban sonrientes junto a Joe Biden. Todo un mensaje sutil dirigido a Robert”, asegura una fuente cercana citada por “The New York Post”. El mismo confidente se atreve a añadir: “Era su hijo menos favorito”.

Parece así que con este libro, Kerry no busca tender puentes con su hermano, sino trazar una línea divisoria nítida entre quienes, dentro de la familia, permanecen fieles al ideario demócrata y aquellos que han decidido desviarse.

Entra en escena el guapo -e irreverente- nieto de Kennedy

Por si el melodrama familiar no estuviera ya en su punto álgido, una nueva voz ha irrumpido en escena para avivar la polémica: la de Jack Schlossberg, nieto de JFK (su único descendiente varón vivo) e hijo de Caroline Kennedy. A sus 32 años, Jack ha hecho de los memes, la sátira y el humor negro su campo de batalla. Desde sus redes sociales no ha dudado en ridiculizar a Robert Jr. y señalar a algunos de sus primos por su silencio, como Patrick Schwarzenegger (hijo de Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver, sobrina de JFK).

En su particular cruzada 2.0. por reivindicar el legado progresista de su abuelo, Jack se ha convertido en una figura polarizadora dentro y fuera del clan Kennedy. Para algunos, es el heredero moderno: audaz, sin filtros y necesario. Para otros, un díscolo que ha cruzado líneas que solo contribuyen a empañar aún más el ya agrietado escudo de armas familiar. Eso sí, al menos conserva el ya clásico atractivo de los hombres Kennedy.