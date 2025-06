¿Sobrevivirá la OTAN al Apolo?

Leo que Isabel Pantoja le rezó a la Virgen del Rocío y se encontró a sí misma. Y lloró. Cuentan las lenguas viperinas que el Apolo de la Moncloa se rezó a sí mismo y se encontró con la OTAN. Y sonrió. Nadie se atreve a vaticinar las vueltas al ruedo que el diestro dará paseando la oreja de Mark Rutte, aunque el secretario general de la OTAN diga que nada del 2,1 %, como presume el Apolo, sino que España he de llegar al 3,5% del gasto en Defensa en cuatro años. El Apolo ha logrado convertir la OTAN en un zoco donde se puede regatear, trapichear y mentir, como si le hubieran asesorado en la operación Koldo, Ábalos y Cerdán. Ha llevado al corazón de la OTAN un trocito de la esencia de España. Emotivo.

Pese a todo, Ione Belarra profetiza el fin de Sánchez: “El Gobierno ya ha muerto. La única duda es saber cuándo se concretará el fallecimiento, si será antes o después”. Jo, Ione, así cualquiera es profeta, dejándolo todo al albur. Una profeta como Dios manda no deja al personal en ascuas. A ver, Ione, cuando Isaías dijo que el Mesías nacería de una virgen, no especuló con que podría ser virgen o queer, dijo virgen y virgen fue. Belarra asegura que está muerto, pero el único que no se ve fiambre es el Apolo. Ha sido el niño en el bautizo, la novia en la boda y ahora se niega a ser el muerto en el entierro. “Yo llevaré tu ataúd cuando te mueras”, dice el profeta/aizkolari Koldo. Pero, tratándose de Koldo, lo mismo te entierra a hachazos, te saca a hombros o te pone una colombiana en la cama. Depende del sobre. La OTAN se ha topado con el Apolo. ¿Sobrevivirá la OTAN?