Verónica Hidalgo, feliz madre primeriza: "Nos gustaría tener otro hijo"

Fue un día largo pero mereció la pena. Así recuerda la que fuera Miss España 2005, Verónica Hidalgo, el parto de su hija Leandra. Un sueño cumplido a sus cuarenta y tres años y tras un delicado proceso de gestación.

Verónica confiesa a LA RAZÓN que “mi niña es el gran amor de mi vida. Me siento inmensamente feliz. Ha sido un camino muy duro, porque intentaba quedarme embarazada, seguí varios tratamientos, y no lo conseguía”.

Reconoce que estuvo “a punto de tirar la toalla”, pero el gran apoyo de su pareja, Juan Andrés González, le hace asegurar que “si no fuera por él, no me hubiera quedado embarazada. Cuando miro hacia atrás, veo que ha merecido la pena el esfuerzo”.

Tras múltiples intentos fallidos, siete de ellos en una primera clínica, acudieron a otra en la que descubrieron el verdadero problema: tenía las trompas de Falopio obstruidas y se las tuvieron que extirpar. Tras ello, y una fecundación in vitro, “conseguí quedarme embarazada”. Y con ello, acabaron tres años de fracasos y penas. El parto se programó, debido a que tenía que inyectarse heparina para garantizar un control total del proceso.

Habla de Juan Andrés con inmenso cariño, al que le da las gracias “por haber estado a mi lado en todo momento. Va a ser un padrazo”.

Le pregunto por qué ha puesto a su hija el nombre de Leandra, y contesta desde la habitación del hospital en la que todavía se encuentra que “es un nombre que me gusta mucho, lo he tenido muy claro desde que supe que venía en camino el bebé. Siempre me había encantado el nombre de Leandro, pues ahora ya tengo una Leandra conmigo. Es un bebé superdeseado, el mejor regalo de reyes”.

La niña “se encuentra muy bien, perfecta, y ya estamos deseando que nos den el alta para irnos a casa. Todo va bien, aunque a día de hoy no sé cuántos días tendré que estar en el hospital”.

Lea, como la llaman cariñosamente, nació el pasado día 12, a las nueve y media de la noche y pesa tres kilos y medio: “Me practicaron una cesárea y, afortunadamente, el parto transcurrió sin incidentes”.

A su lado, siempre presentes en estos días tan entrañables, su madre y su pareja, que no se han separado de ella. Ninguno perdió la esperanza en todo este tiempo de incertidumbre. Verónica ha encontrado en ellos la mayor ayuda para lograr su gran proyecto de vida. Y es que, como ella misma desvela, “cuando me fallaban las fuerzas, Juan Luis era quien más me animaba a seguir adelante y a desconectar de los malos pensamientos”. Pero en una entrevista anterior nos reconocía que “he sufrido un gran desgaste físico y psicológico. Tuve que trabajar mucho en mí y apartarme de algunas personas que me hacían daño”.

Desde que se supo que había sido madre han sido muchas las felicitaciones recibidas. Todas sus amigas son conscientes del sufrimiento que la ex Miss España ha padecido hasta conseguir sus propósitos, y desde Makoke a Chayo Mohedano o Elsa Anka han expresado su enorme satisfacción por saber que Verónica ya ha podido cumplir el gran sueño de su vida.

El mismo día del nacimiento, el feliz papá subía un emotivo mensaje a sus redes sociales: “Después de un largo camino ya somos padres de una niña, qué más puedo decir, que es la mejor hija del mundo para nosotros, y estamos muy felices”.

Los dos están de acuerdo en que “nos gustaría tener otro hijo”. La felicidad que ha traído a sus vidas la pequeña Lea les anima a buscar un nuevo embarazo lo antes posible.