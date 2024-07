Zayra Gutiérrez, en el hospital con dolores que han convertido su vida en un infierno

Zayra Gutiérrez arrastra un grave problema de espalda que está convirtiendo sus días en un auténtico infierno. La ciática ya puso fin a su aventura en ‘Supervivientes’, dejándola fuera del concurso y alejada de la experiencia que suponía luchar por encima de sus capacidades en Honduras. A su regreso a España, se centró en sanar su mal, pero no lo ha conseguido. Al menos no de forma definitiva, pues la espalda vuelve a provocarle fuertes dolores que le han obligado a tener que acudir de nuevo a un hospital. Desde el propio centro de salud, la hija de Guti y Arantxa de Benito ha compartido una imagen que ha causado sensación entre sus seguidores, entre los que rápidamente se ha propagado la preocupación.

Zayra Gutiérrez llora en 'Supervivientes 2024' Telecinco

“Hoy he estado toda la tarde en urgencias porque me ha vuelto a dar lo de la espalda. Me han pinchado y ahora estoy con calor y calambres”, se quejaba la joven en su cuenta personal de Instagram del nuevo revés de salud que ha sufrido. Desde el hospital, a la espera de una mejoría que le indique que puede regresar a su casa a descansar y lidiar con los fuertes dolores que la incapacitan en su día a día, ha querido dejar claro a aquellos que ponen en duda su dolencia, que realmente lo está pasando muy mal. Y es que son muchos los que aún le acusan de haberse inventado un dolor fantasma para poder regresar a España eludiendo la penalización de ‘Supervivientes’, al tratarse de cuestiones médicas.

“Esto lo cuento para la gente que dice que es cuento y que no me pasaba nada. La ciática te da cuando te da y a mí hoy me ha vuelto a dar. Buenas noches”, decía tajante, sin muchas ganas de mostrar una cordialidad que no siente hacia aquellos que le han puesto como mentirosa ante el mundo. El dolor le impide llevar una vida con normalidad, teniendo que confiar en el tratamiento farmacológico para minimizar las punzadas que recorren su espalda. Su ánimo también se ha visto resentido por este malestar, pues a su difícil cuadro clínico se le unen amargas críticas, el cóctel es, cuanto menos, explosivo. Y no es la primera vez que termina estallando para defender la veracidad de su dolencia.

Story de Zayra Gutiérrez Instagram

Después de su paso por el hospital, donde tuvo que permanecer durante varias horas bajo observación tras inyectarle medicamentos que le redujesen el dolor, por fin regresó a su casa. Zayra Gutiérrez continúa lidiando con las consecuencias de su ciática desde la comodidad de su hogar, pero experimentando aún el calvario que supone el dolor de espalda. Al menos siente que ha logrado simpatizar con el público, ganarse la simpatía de muchos y ver cómo a través de sus redes sociales hay muchas personas que se preocupan verdaderamente por ella y su bienestar. Así, mientras recibe el cariño virtual de miles de personas, tendrá que pasar estos calurosos días de verano alejada de los típicos planes, recluida en el sofá.