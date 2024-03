La verdad sobre el falso abandono de Zayra Gutiérrez de ‘Supervivientes’: ¿qué ha pasado?

‘Supervivientes 2024’ ya ha arrancado y casi lo hace con una estrella menos entre sus filas. Este jueves 7 de marzo, el programa que devolverá a Jorge Javier Vázquez a la primera línea de fuego en Telecinco regresa. Y lo hace generando mucho ruido. No solo por el calibre de sus concursantes, sino por el revuelo que ha provocado los rumores de que Zayra Gutiérrez hubiese abandonado la experiencia incluso antes de subirse al avión. Hubo cierta confusión en las redes sociales este martes cuando los famosos ponían rumbo a Honduras. Había una baja y nadie sabía dónde estaba la hija de Guti y Arancha de Benito. Así se comenzó a fraguar el bulo de que había abandonado el concurso antes de que se encendiesen las cámaras.

Pero la confusión no solo se propagaba en las redes sociales, también dio el salto a algún titular e incluso los compañeros de concurso, en pleno aeropuerto, se preguntaban dónde estaba la joven. Esta tarde, el programa ‘Así es la vida’ ha desvelado qué sucedió realmente. Lo han hecho emitiendo unas imágenes inéditas que despejan el misterio. Cuando Zayra acudió al mostrador del aeropuerto para facturar sus maletas y comenzar su viaje a Honduras. Eso sí, al mostrar su pasaporte ante la encargada de la aerolínea se percató de un desliz que ponía en serio peligro su participación en ‘Supervivientes 2024’: se había llevado el pasaporte de su novio y no el suyo. Estaba indocumentada y no podía subirse al avión. Se quedaba en tierra.

El equipo de la organización se puso en marcha para solucionar el problema, de ahí que Zayra Gutiérrez tuviese que ausentarse gran parte del tiempo. Así, no participó en algunas fotografías grupales con sus compañeros de experiencia, ni aguardó a su lado las largas horas de espera en el aeropuerto. Pero al final consiguió solucionar el problema y regresar, entre aplausos, con el resto del equipo. Pese a ello, sí que ha sido una de las que más ruido ha hecho. También porque llegó tarde al aeropuerto por estar en el cumpleaños de su abuela, como así le excusó su madre mediante redes sociales para evitar que el escándalo no fuese a mayores.

Y es que, además de rumorearse que podría haber abandonado ‘Supervivientes’ antes de subirse al avión, también se ha hablado mucho de su falta de ganas. En su vídeo de presentación se da a conocer así: “Soy Zayra Gutiérrez de Benito, tengo 23 años y soy conocida por ser la hija de Guti y Arancha, además de por polémicas falsas que se hablan de mí. Afronto ‘Supervivientes’ con muchas ganas, con mucha ilusión. Voy a echar mucho de menos a mi bebé y a mi chico, pero sé que van a estar apoyándome y ¡A ganarlo! Es lo que más voy a echar de menos, sin duda alguna…”, decía.