Arancha de Benito: «Llevo seis años dedicada al servicio integral doméstico»

Arancha de Benito comenzó muy joven su trayectoria profesional para ser independiente y no depender de su familia. Fue modelo, presentadora de programas musicales en la televisión pública con gran aceptación entre el público joven. Colaboró con María Teresa Campos en su programa matinal y con Susana Griso en «Espejo Público». Este trabajo lo compatibilizaba con el mundo empresarial. Desde hace años dirige junto a sus socios Debesthome, una agencia especializada en servicio integral domiciliario y selección de personal doméstico. Su hija Zaida acaba de tener a su primer hijo y está feliz en su papel de abuela. En la parcela pública su imagen sigue funcionando y es madrina en el treinta aniversario de la discoteca Space especializada en música electrónica de la que es gran seguidora.

Menuda sorpresa convertirse en abuela

Al principio cuando me lo contó mi hija pensaba que era una broma. No me lo creía, Zaida es muy joven. Una vez que lo asumes solo puedo decir que es una alegría grandísima. Un bebé en casa es una bendición de Dios.

¿Le ha dado consejos a los padres primerizos?

Estas primeras semanas están viviendo en casa Zai, Miki y Hugo. Los bebés no vienen al mundo con manual de instrucciones y hay que ir aprendiendo sobre la marcha como nos ha pasado a todas las madres. Mis hijos son muy diferentes. Zaida, más movida, y Aitor, más tranquilo.

Complicado el papel de ser madre...

Es de lo más difícil que nos ha tocado. Sobre todo cuando los hijos son adolescentes. Para mí, e imagino que para todos los padres, es una etapa que cuanto antes se pase mejor. Ahora es aún más difícil con las redes sociales.

¿Usted fue una buena hija?

Creo que sí. A mí me marcaron las 22:30 como hora de llegada a casa. Y salíamos una vez a la semana. Después, ya cuando cumplí la mayoría de edad, me dejaban hasta las tres. Alguna vez me escapé y me pillaron. Estuve castigada sin salir un mes. Y claro que lo aceptaba. No había más remedio.

¿En qué anda ahora profesionalmente?

Desde hace seis años estoy en una agencia especializada en asistencia integral domiciliaria y especializada en servicio doméstico. Nosotros buscamos todo lo que se pueda necesitar en una casa de familia o en un local. Desde Salus (enfermeras para bebés) a cuidadores de personas mayores, servicio de limpieza, mantenimiento y cubrimos cualquier necesidad doméstica.

Debió ser duro durante la pandemia para usted...

Trabajamos menos pero nos fue bien, porque la gente pedía determinados servicios en los hogares. Yo llevo trabajando desde los 19.

En los últimos años colaboró con Teresa Campos, con Susanna Griso, en «Cuatro al día». ¿Lo echa de menos?

La televisión está muy bien, pero a la vez es ingrata. Mi empresa me da mucha estabilidad económica. Y me siento muy orgullosa.

Viene de una familia de comunicadores. Su padre, Rafael de Benito, fue una referencia.

Mi padre fue director de la cadena durante veinticinco años y he vivido lo que es la información, el periodismo, desde que nací. Yo empecé trabajando en programas musicales que es lo que más me gusta y es una pena que ya no haya ese tipo de espacios.

Ahora la han elegido madrina de la discoteca «Space», que cumple treinta años.

Estoy encantada porque forma parte de mi vida. A mí me encanta bailar y era la única especializada en música electrónica. Tengo muy buenos recuerdos.

¿Nostalgia?

La vida pasa muy deprisa. Por «Space» pasaba todo el mundo y cada vez que íbamos era una noche mágica y muy divertida.

¿Han cambiado mucho las noches de antes a las de ahora?

Ha cambiado la forma de salir. A mí me gusta mucho más ir a comer y hacer un tardeo que salir a las doce y volver de madrugada como cuando tenía veinte años. Ahora hay mucho móvil.