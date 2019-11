“GH VIP”. Arden las redes contra Mila Ximénez: “Hay que expulsarla”.

Horas antes de una de las galas más esperadas de la edición, los seguidores de “GH Vip 7” se han movilizado a través de Twitter para pedir la expulsión disciplinaria de la colaboradora de “Sálvame”. Apuntan que según han podido ver en el canal 24 horas, el comportamiento de Mila Ximénez con Hugo Castejón es inadmisible y consideran que la organización debería tomar medidas disciplinarias.

Como cada miércoles, los concursantes disfrutaron ayer por la noche de una fiesta y fue entonces cuando la ira de la colaboradora se descargó contra Castejón dedicándole una serie de insultos y comentarios que en las redes han calificado de “muy sucios e inadmisibles”, lo que ha llevado a los miles de seguidores del “reality” a asegurar que la dirección del programa no debería consentir estas situaciones. Para llevar a cabo la petición, los fans del espacio han hecho varios hilos de comentarios con el hashtag “MilaExpulsion en los que han recopilado vídeos en los que la colaboradora insulta a algunos de sus enemigos de la casa, especialmente al ex de Marta Sánchez. Además, inciden en la agresividad que ésta emplea a la hora de dirigirse hacia él, algo que no ha gustado nada a los espectadores, que la han llegado a tildar de “humilladora profesional”.

Pero esto no es lo más grave para los seguidores del programa sino las insinuaciones que llegó a hacer durante la velada en las que acusaba a Castejón de haberla agredido con un supuesto empujón cuando se enteró el martes de su salvación. Los espectadores recalcan el buen comportamiento que tuvo él durante el ataque de ansiedad de Ximénez y aseguran que todo esto forma parte de una estrategia para dañarle en su concurso.