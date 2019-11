José Bono Jr. se casa con su pareja, Aitor Gómez

José Bono Rodríguez, el único hijo varón del que fuera presidente de Castilla-La Mancha y Ana Rodriguez, se casa después de cuatro años de relación con Aitor Gómez. Bono Jr se dedica a la alta competición internacional de salto de caballos, vive en Madrid desde 2009 y se desplaza a Toledo con asiduidad para trabajar en el centro hípico La Almenara, propiedad de la familia.

La ceremonia se celebrará, según cuenta la revista “Hola”, que da la primicia del enlace, el año que viene. Los casará la alcaldesa socialista de Toledo Milagros Tolón, que mantiene una estrecha relación con su padre. A José Bono Jr. le gustaría tener niños: ahora se desvive por sus sobrinos, los cuatro hijos de su hermana Amelia y la pequeña de su hermana Ana. Los novios recibirán a sus invitados en el palacio de Galiana, a orillas del Tajo.

José es el tercer hijo del ex ministro de Defensa y ex barón influyente del PSOE (68) y Ana Rodríguez (61). Sus hermanas mayores son Amelia, mujer de Manuel Martos, hijo del cantante Raphael y Natalia Figueroa, y Ana. La más pequeña es Sofía, a la que la pareja, que se separó en 2010, adoptó en Chile. Desde pequeño estuvo en el foco mediático no solo por la importancia política de su padre sino porque, tras la separación, la familia se convirtió en protagonista del papel “couché”. Sin embargo, José prefirió llevar una vida anónima que acaba con este anuncio.

El hijo del político empezó a montar a caballo a los ocho años y tuvo claro que quería dedicarse a esa actividad. Sus padres solo se pusieron como condición que estudiara una carrera universitaria. Y así lo hizo, se licenció en Periodismo, pero apenas ejerció la profesión.