Juan del Val sobre el Papa Francisco tras su muerte: "No ha aportado ningún cambio real"

El mundo católico está de luto. El Papa Francisco, líder de la Iglesia desde 2013, ha fallecido, dejando un legado marcado por la humildad, el diálogo y la reforma. Con su partida, ahora se pone en marcha uno de los procesos más solemnes y trascendentales del Vaticano: la elección de un nuevo sucesor de San Pedro.

Mientras tanto, miles de feligreses y creyentes lloran la muerte del Papa a la vez que se agolpan en la Plaza de San Pedro, frente a la Basílica que recibe el mismo nombre, haciendo cola para poder acceder al interior de la misma, donde reposan los restos mortales del Sumo Pontífice, para darle el último adiós.

Desde que falleciese el pasado lunes, la actualidad alrededor de la muerte del Papa Francisco y de todo el proceso que lo rodea es un tema de actualidad recurrente. Y en este sentido, uno de las personalidades que se ha pronunciado al respecto ha sido el tertuliano de televisión, Juan del Val, que ha pronunciado unas polémicas palabras.

Las polémicas palabras de Juan del Val sobre el Papa Francisco tras su muerte

El pasado martes, durante la tertulia política del programa 'El Hormiguero', de Antena 3, Pablo Motos y sus colaboradores Juan del Val, Rosa Belmonte, María Dabán y Rubén Amón dedicaron un espacio a reflexionar sobre el Papa Francisco y su legado.

Aunque los participantes no compartían necesariamente la fe católica, mostraron en todo momento un tono respetuoso hacia la figura del Santo Padre. Por su parte, Juan del Val expresó que él "no" es "creyente", pero destacó que no hay "mejor manera de entender la muerte de un familiar o cualquier ser querido que diciendo que se va a un lugar mejor", reconociendo así el consuelo que puede brindar la religión.

En este sentido, el debate giró en torno a la supuesta vinculación del Papa Francisco con la izquierda, y Rubén Amón, que intervino desde Roma por videollamada, opinó que "sus ideas no son tan progresistas" y que su mayor logro ha sido ser "un gran comunicador".

Por su parte, Juan del Val también se pronunció con contundencia sobre la actuación del Papa y expresó unas polémicas palabras. "No ha aportado ningún cambio real, todo ha sido aparente y estético", aseguró. Además, atribuyó la simpatía que despierta en ciertos sectores progresistas a una cuestión más superficial que sustancial.

