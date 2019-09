Kiko y Chabelita, los reyes de la pista

Antes de instalarse en un amplio chalet en Madrid, en una lujosa urbanización de San Sebastián de los Reyes en la que tendrá como vecinos a Penélope Cruz y Javier Bardem, y a Rocío Carrasco y Fidel Albiac, entre otros, Isabel Pantoja intentará reunir a sus hijos para que se acaben de una vez por todas las diferencias entre ellos y que tanto dolor le producen. Pero Kiko e Isa están más pendientes de sus proyectos profesionales inmediatos que de limar asperezas y llegar a un entente cordial por el bien familiar. El DJ descansa estos días con su mujer, Irene Rosales, en la isla de La Palma. Personas próximas a la pareja aseguran que sufre un periodo de estrés tras un verano cargado de trabajo y de continuas disputas con su hermana. Esta misma semana, Rivera lanzaba un dardo envenenado a Chabelita al colgar en su perfil de Instagram una foto junto a Omar Montes, su amigo del alma y ex de Isa, con un mensaje muy significativo: «Que hablen menos y hagan más. Te camelo Omar Montes», en clara referencia al enfrentamiento del rapero con Isa, quien se siente traicionada tanto por su hermano como por su madre desde que ambos permitieran la entrada del rapero a Cantora con motivo del cumpleaños de la artista. Kiko tiene muy clara su postura: «Si mi hermana es mayorcita para tener una relación con amigos míos, lo es también para entender que yo no voy a dejar de llevarme bien con ellos».

No es la primera vez que el DJ se siente sobrepasado y obligado a parar unos días. No obstante, pronto le veremos de nuevo en activo. Le quedan aún bolos por cumplir y se ha embarcado en un proyecto empresarial de altura: a finales de mes abrirá junto a varios socios una discoteca en Sevilla. El artista está ilusionado, pero en un programa de televisión le alertaron de que tuviera cuidado porque en ese local se habían producido episodios un tanto conflictivos en una época anterior. En principio, la apertura de este club nocturno, bautizado como Hoyo, está prevista para el 24 de septiembre. Habrá que confiar en que el nuevo negocio no suponga un batacazo para las cuentas de Rivera, quien en sus redes presenta el proyecto como «un nuevo concepto de diversión y música».

Entusiasmado por sacar adelante este negocio, Kiko prepara también una sorpresa que puede reportarle cuantiosos beneficios. El hijo de Pantoja está en conversaciones para iniciar un gira por Latinoamérica y Europa, y ya se habla de actuaciones en Miami, Lima, Londres, México y Berlín. Supondría, si finalmente llegan a un acuerdo, su lanzamiento internacional, aunque ya le vimos actuar de DJ en Alemania, Estados Unidos (Nueva York) y la República Dominicana. Pero, en esta ocasión, la gira estaría enfocada a su faceta como cantante.

Y a la música piensa dedicarse, igualmente, Isabelita, que ha elegido de nombre artístico Isa P, y que pretende, como ella misma ha manifestado ,«ser en un futuro la reina de las pistas de baile». Una amiga de la nueva cantante del clan Pantoja devela que «su lanzamiento será a medidos de septiembre. Está entusiasmada con esta nueva etapa en su vida y los que la hemos escuchado cantar podemos asegurar que lo hace muy bien».

En los programas televisivos del «corazón» se refieren, irónicamente, a ella como «Isapí» y desconfían de que vaya a lograr un gran éxito en un panorama musical en el que salen nuevos artistas continuamente.

Reguetón y trap

El estilo de Isa P no tiene nada que ver con el de su madre, y eso que la hija adoptiva de Pantoja conoce de memoria los temas más emblemáticos de la tonadillera. Un empleado de Cantora recuerda a LA RAZÓN que «Isa solía entonar las canciones de su madre con bastante soltura porque además tiene muy buena voz». Para su debut , ha acudido, en los últimos meses, a clases de canto. Quiere estar preparada para emprender esta aventura. La veremos volcada en los ritmos latinos, y más concretamente, en el reguetón y el trap, con una imagen moderna y un tanto sofisticada. Su primer sencillo será una canción compuesta y producida por una persona muy cercana a Omar y que ha trabajado con él en sus discos. Hace ya dos años le propusieron lanzar un álbum, pero entonces confesó que no estaba preparada y sentía mucha vergüenza de subirse a los escenarios. Mucho han cambiado las cosas para que ahora se atreva a dar ese paso y se diluyan todos sus miedos. Desde luego, desparpajo y descaro no le faltan. Evidentemente, y a la vista de sus diferencias irreconciliables, Isa P y Kiko no tienen previsto, de momento, colaborar juntos, ni tan siquiera como teloneros del otro. Sí lo harán Rivera y Montes, que planean compartir algunos bolos.