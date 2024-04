Kim Kardashian pierde seguidores en Instagram debido a la canción que Taylor Swift le dedica en su nuevo disco

El lanzamiento del último álbum de Taylor Swift, "The Tortured Poets Department", ha desatado opiniones divididas entre sus seguidores y críticos, generando incluso temor entre algunos periodistas de escribir reseñas de forma anónima debido a posibles represalias.

Sin embargo, la controversia no se limita solo al ámbito musical. Kim Kardashian, una de las celebridades más influyentes en las redes sociales, ha experimentado una notable pérdida de seguidores en Instagram tras el debut del álbum. Se estima que Kardashian ha perdido 120.000 seguidores en un fin de semana, lo que ha desatado especulaciones sobre una posible conexión con una canción del disco titulada "thanK you aIMee".

Los seguidores de Swift interpretan que esta canción está dirigida a Kardashian, debido a la utilización de la letra "K" en mayúscula y a ciertas referencias en la letra que podrían relacionarse con ella, como la mención de una abusona de instituto "bronceada con spray color cobre". Fragmentos de la letra sugieren una narrativa personal sobre golpes emocionales y su impacto en la vida y carrera de Swift, lo que ha avivado aún más las especulaciones sobre la relación entre ambas estrellas.

En las publicaciones de Kardashian, los comentarios están inundados de referencias a la canción, muchos de ellos acompañados del emoticono de la serpiente, previamente asociado con las tensiones entre Swift y Kanye West, exmarido de Kardashian. A pesar de la creciente especulación, Kardashian ha optado por el silencio público, lo que solo intensifica la incertidumbre sobre la verdadera naturaleza de su relación con Swift y el impacto del álbum en su percepción pública.