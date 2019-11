La otra vida de Whitney Houston: su mejor amiga revela que fueron amantes

La muerte de Whitney Houston supuso un palo para el mundo de la música del que muchos aún no se han conseguido recuperar. La autora de “I will always love you” se fue dejando tras de sí un reguero de aficionados desolados y un legado muy difícil de igualar. Sin embargo, pese a que como buena estrella de Hollywood su vida amorosa ha dado para que corran ríos de tinta desde que alcanzó la fama, la persona que mejor la conocía aún no había contado su historia. Hasta ahora. Según recoge la revista “People”, la mejor amiga de Houston, Robyn Crawford, ha roto su silencio para revelar una verdad que hasta ahora permanecía ocula: “A principios de la década de los 80 fuimos amantes”.

Tal era su conexión que algunos incluso conocían a Crawford, que ahora tiene 58 años, como la fiel “guardaespaldas” de la cantante. Siete años después de perder a su otra mitad, ahora se ha decidido a publicar un libro de memorias que ha titulado “A song for you: my life with Withney Houston”. Toda una declaración de intenciones. “He llegado a un punto en el que siento la necesidad de defender nuestra amistad. Y también siento la urgencia de dar la cara y compartir a la mujer que se escondía detrás de su increíble talento”.

Se conocieron en un campamento de verano en Nueva Jersey cuando Crawford tenía 19 años y Houston 17. Desde ese momento ninguna de las dos contempló una vida sin la otra. Tras un periodo en el que la amistad abrió paso al romance, fue la cantante la que decidió que lo mejor era dar un paso atrás y recuperar la unión que nació cuando ambas eran adolescentes. “Dijo que si la gente se enteraba de lo nuestro lo usarían en nuestra contra”, recuerda. Las presiones también llegaron de la familia de la autora y “I have nothing”, en concreto de su madre, Cissy Houston, que dijo que “no era natural” que dos mujeres tuvieran “una relación tan cercana”.

“Whitney sabía que yo la amaba y yo sabía que ella me amaba”, afirma. Sin embargo, eso no impidió que Crawford formase una familia con Lisa Hintlemann, con la que tienen dos niños.