Y es que, el particular sentido de la estética del ex marido de Doña Elena, y su trabajo como consejero en el poderoso conglomerado de empresas LVMH que preside su gran amigo Bernard Arnault, han convertido al ex de Lugo en el mejor asesor con el que podía contar a la hora de elegir su estilismo. A pesar de que al que llaman coloquialmente ahora Duque de Lujo cuenta con un acceso privilegiado a las colecciones de alta costura de firmas como Louis Vuitton, Dior o Christian Lacroix y está muy relacionado con el mundo de la moda internacional, Victoria Federica llevará un vestido de Lorenzo Caprile. El diseñador que encumbró la Infanta Cristina al elegirlo para confeccionar su vestido de boda y que realizó los diseños con los que la reina Letizia deslumbró en sus primeras incursiones en las cortes europeas, ha recibido el encargo de confeccionar el traje de la ahijada de Felipe VI.