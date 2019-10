Las sospechas de Sofía Suescun sobre su novio Kiko

El pasado domingo en el Debate de “GHVIP” se obraba el milagro. Sofía Suescun y Kiko Jiménez se fundían en un abrazo y sellaban, con un beso, su historia de amor. Una historia truncada por el flirteo en la casa de Guadalix entre el jienense y la mujer de Diego Matamoros. Un flirteo que de no haber abandonado Kiko el concurso, podría haber llegado a más.

Pero ante una posible reconciliación, Sofía no lo tiene del todo claro y la sombra de un presunto montaje ronda por su cabeza. Al parecer, la reina de los realities desconfía hasta de su sombra y piensa que su chico podría habérsela jugado. Ella sabe que Kiko está intentando forjarse una carrera como colaborador y cree que está dispuesto a todo por conseguir su sueño. Y no ignora que es capaz de renunciar a su relación por seguir teniendo notoriedad y además asegura a su círculo más íntimo que no tiene escrúpulos.

El entorno de Sofía confirma que la navarra ha confesado que tiene serias sospechas de un posible montaje por parte de su chico y Diego Matamoros. Al parecer, ella piensa que quizá ambos pactasen antes de entrar al concurso comercializar con el amor prohibido entre Kiko Jiménez y Estela Grande. Un juego que podrían rentabilizar a las dos partes dentro y fuera del concurso. Además sabe que pudo haber una conversación telefónica entre ellos en la que podría haberse gestado todo. De hecho, Kiko y Diego tienen un amigo en común que podría haberlo facilitado.

Sofía se considera una víctima y afirma que desconoce los detalles de este pacto. De hecho, lo ha pasado mal con esta traición de su novio. Han vuelto pero lo tiene en cuarentena y a la espera de ver cómo evoluciona su historia. Y es que, lejos de lo que pueda parecer, Sofía es mucho más débil a nivel sentimental de lo que parece. Los que la rodean han visto cómo esta crisis con Kiko la ha llevado a tambalearse y encontrarse muchos más perdida que en otras ocasiones.

La decisión de Sofía no convence a los suyos. Su madre, Maite Galdeano, y su hermano, Cristian Suescun, no ven con buenos ojos que se den una segunda oportunidad. Kiko ha pasado de ser el yerno perfecto a un traidor pero también saben que Sofía es muy dependiente y está enamorada de él. Por su parte, Sofía se excusa y se justifica argumentando que sentimentalmente es débil y que a Kiko la situación se le ha ido de las manos, como le pasó a ella en “Supervivientes” con Logan mientras estaba junto a Alejandro Albalá.

En cuanto a la familia de Kiko, Carmina, su madre, asegura que esto que ha pasado les va a servir para ir con más cautela y afianzar las bases de su relación. Una relación que aprueba y por la que apuesta. No cree que su hijo haya sido desleal y argumenta que lo de Estela es una simple amistad. Además, critica a Diego Matamoros por los ataques que ha hecho contra Kiko mientras éste estaba concursando. Veremos si el tiempo ayuda a Sofía a despejar dudas y volver a recuperar la confianza perdida. ¿Conseguirá Kiko Jiménez demostrarle que no ha hecho nada a sus espaldas?