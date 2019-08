Los 10 jóvenes más ricos del mundo

Durante su estancia en la Universidad de Stanford creó la multinacional americana Snap Inc. de la que surgió una de las redes sociales más populares, Snapchat. Cada vez es más popular, sobre todo en Estados Unidos, donde ha recabado muchos valiosos datos demograficos de sus usuarios.

Cofundador de Snap Inc.

7. Patrick Collison

30 años

CEO de Stripe

Es la otra parte de la compañía tecnológica Stripe que fundó junto a su hermano en 2010. Con 16 años ganó el «Young Scientist and Technology Exhibition» y un año más tarde el «BT Young Scientist of the Year». Su cerebro ha creado su fortuna.