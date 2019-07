Los 10 tipos de caviares más caros que existen

6. Caviar Sevruga Clásico

Mar Caspio

Esturión beluga

3.300€

Es el gris que todo el mundo tiene en mente y cuyo precio baja considerablemente al haber más que del resto de su tipología. Esto no quiere decir que no tenga la misma calidad, sino que es más común. Aunque esa condición no impide que merezca estar en esta lista de los más codiciados.