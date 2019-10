Gran aficionada a la tauromaquia al igual que su abuelo, el Rey Juan Carlos y su madre, la Infanta Elena, Victoria Federica era una habitual en las plazas de toros. Fue su pasión por la aún llamada Fiesta Nacional la que la llevó a conocer a Gonzalo Caballero, una promesa del toreo con la que ha mantenido una relación de casi un año que se rompió a mediados de este verano.

Tal y como informábamos hace unos días, la insólita pareja formada por la sobrina del Rey Felipe VI y el atractivo torero se rompía coincidiendo con el veraneo de Victoria Federica en Marbella. Vic, como la llaman sus más íntimos amigos, prefería no acudir a la plaza de Málaga dónde toreaba su hasta entonces torero favorito, Gonzalo Caballero, para bailar hasta altas horas de la madrugada en el Starlite de Marbella. Fue una ausencia muy significativa que no pasó desapercibida.

Vic se dejaba ver hasta altas horas de la madrugada en la cantera del Starlite, un festival al que no sólo acuden cantantes de enorme prestigio sino también algunos de los Djs más destacados del panorama nacional e internacional. En aquellas noches de juerga-como informamos en La Razón- fue vista en actitud cariñosa con otro acompañante masculino que no fue identificado.

Sin embargo, dos meses después de aquello una información facilitada por un confidente, no identificado, del programa Socialité desvela que Victoria Federica estaría saliendo con uno de los DJs de moda de la capital: Jorge Bárcenas, conocido como DJ Barce. Según esta fuente del programa Victoria habría acudido a la discoteca Barceló, dónde el Dj pincha habitualmente y se celebraba el cumpleaños de la influencer María Pombo. Pero el informador iba más allá al afirmar que estuvo toda la noche en la cabina con el DJ y que, tras la sesión habían pasado la noche juntos.

A raíz de esta información, que no está avalada por ninguna fotografía o imagen, hemos sabido que Victoria había conocido al pincha en la sesión que ofreció uno de sus colegas y gran amigo, el DJ Adrián Lozano Conde (28 años) en el festival Starlite el día 22 de agosto. La hija de la infanta Elena es una fan declarada de Lozano, hasta el punto de que, hace meses, llevaba en la parte trasera de su teléfono móvil el logo del músico con su nombre. El Dj de música electrónica y house, la favorita de los más jóvenes, trabaja habitualmente en el Teatro Barceló y lleva cuatro años pinchando también en el Starlite Festival. En la sesión dell 22 de agosto, también estuvo Jorge Bárcenas que ha pinchado en varias ocasiones este verano en Marbella.

Adrián Lozano es íntimo amigo de Jorge Barcénas, ya que ambos comparten habitualmente cabina en el antiguo Pachá. Con tan solo 20 años, Barce, como todos le llaman, ha actuado con célebres compañeros como el propio Adrian Lozano, Tangana, Dj Nano o los internacionales Bad Bunny y Don Diablo. Pero aunque se ha ganado un sitio en el mundo musical igual que su primo Willy Bárcenas, líder del grupo Taburete, arrastra el peso de un apellido corrupto y maldito. Y es que el nuevo affaire de Victoria Federica está emparentado con Luis Bárcenas, ex secretario del PP condenado a 33 años de cárcel por su implicación en la trama Gürtel.

Una información que estamos seguros que no va a sentar bien en el seno de la Familia Real y que podría causar problemas a Vic con la Infanta Elena, que si ya no le hacen gracia las noches locas de su hija, aún menos que pueda relacionarse el apellido Borbón con otra trama de corrupción. En cualquier caso, el joven DJ, al margen de esta vinculación familiar con el tesorero del PP, destaca además de por su faceta musical por ser un buen estudiante. El chico no tiene la culpa de ser sobrino de Luis Bárcenas y cuando le preguntan en las redes sociales sobre su panteresco, no lo niega.