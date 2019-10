La hija pequeña de Jaime de Marichalar y Doña Elena, vive con angustia la grave situación en la que se encuentra el que fuera su amigo más especial. Gonzalo Caballero, el joven torero que conquistó su corazón hace más de un año, se encuentra ingresado en estado crítico, en el Hospital San Francisco de Asís de Madrid, a dónde fue trasladado desde la plaza de toros de las Ventas tras serle practicada una primera intervención en la enfermería.

Según el parte médico, una de las trayectorias de 30 centímetros “produce destrozos en músculos sartorios y cuádriceps, además de contusionar la pala ilíaca izquierdo” y la otra, de 25 centímetros, le “secciona la vena femoral y ramas colaterales”. El pronóstico, sigue siendo grave, aún cuando en las últimas horas ha experimentado una leve mejoría.

Victoria se encontraba en el tendido 9 apoyando a Gonzalo que reaparecía en Madrid en la corrida de la Hispanidad, después de sufrir una cornada en la feria de San Isidro que le mantuvo alejado tres meses de los ruedos. Victoria, consciente de la importante cita de su gran amigo, no dudó en acudir acompañada de unas amigas.

La cornada se producía al entrar a matar al segundo toro y todos, incluida la que considera su talismán, Vic, se dieron cuenta de la gravedad de la situación. La sobrina del rey Felipe VI, se echó las manos a la cara para ocultar su dolor, viendo como la cuadrilla se llevaba al torero que dejaba un reguero de sangre sobre la arena. Después, no dudó en acudir a la enfermería, dónde el torero fue operado de urgencia a vida o muerte.

El torero se jugaba mucho en esta corrida, una de las últimas de la temporada y ya había anunciado en su Instagram que iba a por todas. En declaraciones al periódico ABC declaró antes de realizar el paseíllo: “Cada vez que voy a Madrid es para entregar mi cuerpo y mi vida por completo”. Pocos saben que su gran sueño es salir a hombros en las Ventas, una promesa “que le hice a mi padre y es una deuda que tengo con él”.

Aunque han tenido una relación muy cercana, nunca han confirmado su noviazgo pero en su círculo más íntimo todos saben lo que sienten el uno por el otro, en el pasado agosto algo cambió. Victoria Federica fue vista en Marbella con otro acompañante masculino y no acudió a ver torear Gonzalo, incluso cuando estaban a pocos kilómetros. Aquello hizo saltar todas las alarmas... ¿Qué ha ocurrido entre ellos?

Según la información que manejamos , Victoria y Gonzalo, ya no están juntos. De ser íntimos a dejar de verse, sólo han pasado un par de meses. De hecho, desde que sufriera la tremenda cornada el 21 de mayo en las Ventas, sólo ha sido visto en compañía de la hija de Doña Elena en un par de ocasiones. La primera, el día de su puesta de largo, dónde el torero ocupó un lugar de honor en la mesa presidencial durante la cena. Y después, a principios de julio fueron fotografiados juntos dando un paseo por el barrio de Salamanca tras un almuerzo en un restaurante madrileño.

Y después, sus encuentros se espaciaron ya que, el diestro se centró en su recuperación en Sevilla y Victoria, disfrutó del verano acudiendo con sus amigas a conciertos y fiestas, pero nunca volvió a dejarse ver con su “chico”. En agosto, como suele ser habitual entre los Marichalar-Borbón, se desplazó hasta Marbella dónde compartiría unas días de vacaciones con su padre. Con Don Jaime de Marichalar, con quién comparte su gusto por los toros, acudió a la Malagueta a ver torear a Enrique Ponce pero no acudió a la primera corrida de Gonzalo Caballero, tras su recuperación. Una ausencia muy significativa que hizo sospechar que la magia entre Victoria y el atractivo torero había llegado a su fin.

Aquello coincidía con las noches de juerga de Victoria Federica en Marbella. La joven lo dio todo bailando hasta altas horas de la madrugada en el Starlite, la discoteca de moda, dónde se reencontró con sus amigos de Madrid. Entre ellos, un atractivo chico con el fue vista en actitud muy cariñosa. Una información que llegó a oídos de muchos aunque ningún paparazzi consiguió la foto del nuevo acompañante de Vic. Si fue o no, un simple ligue de verano, sólo lo sabe su círculo más íntimo pero lo cierto, es que desde hace meses no coincide con Gonzalo. No celebró con él su 19 cumpleaños y tampoco el diestro le acompañó a la puesta de largo de Luis y Amina Martínez de Irujo en San Sebastián.

Pero, pase lo que pase entre ellos, la amistad que han mantenido fue razón más que suficiente para que Victoria Federica decidiera no perderse la cita del torero en Madrid, con motivo del día de la Hispanidad. La ocasión lo merecía y Victoria era consciente de lo importante que era esa corrida para Gonzalo. Pero la trágica cornada que casi le causa la muerte y el impacto que ha causado a Victoria saber que ha estado a punto de perderle para siempre, pueden suponer un punto de inflexión en una relación que no sólo no ha sido nunca confirmada sino incluso fue desmentida por Jaime de Marichalar.

Antes de la dramática cornada, pudimos ver imágenes de Victoria Federica en el CIS, la universidad americana en la que también cursa sus estudios universitarios su hermano Froilán, muy feliz e integrada con sus compañeros, con algunos de los cuales muestra gran complicidad. Es normal verla muy cariñosa con el resto de estudiantes con los que suele salir a comer o a tomar algo en las inmediaciones en los tiempos libres.

Aunque de momento Victoria no ha acudido a verle a la Clínica San Francisco de Asís de Madrid, en cuya UCI se encuentra ingresado y sedado el torero, sus amigos aseguran que Victoria está muy afectada por el gravísimo estado de salud de Gonzalo.