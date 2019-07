Los políticos que no escondían a sus parejas (no como Malú y Rivera)

or fin Malú y Rivera (o Rivera y Malú, que el orden de los factores no altera el producto) se han dejado ver juntos. La culpa no ha sido del «chachachá», como cantaba Gabinete Caligari, sino de una gastroenteritis que ha mantenido al líder de Ciudadanos hospitalizado. Una vez que le dieron el alta la pareja salió por la puerta principal del hospital. No hubo posado y tampoco escondite, como era la tónica habitual desde que la revista «Semana» publicó la noticia de la sorprendente relación entre el líder de Ciudadanos y la sobrina de Paco de Lucía.

Esta manera de administrar la faceta privada es totalmente diferente a como lo hacían otras primeras espadas de la política. Sin esconderse, mostrando la realidad y, en varias ocasiones, como sucedió con Felipe González y Mar García Vaquero, acudiendo juntos a lugares públicos cuando ya se había separado de Carmen Romero. En abril de 2011 González dio prioridad absoluta a su novia en la presentación de «¿Aún podemos entendernos?», el libro que escribió con Miquel Roca. García Vaquero estaba sentada en primera fila.