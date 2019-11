Los toreros, ante la coalición con Podemos: “Estamos acostumbrados a situaciones extremas”

La unión entre el PSOE y Unidas Podemos para formar Gobierno podría suponer cambios en lo que se refiere a la Tauromaquia. Los de Pablo Iglesias han demostrado en repetidas ocasiones que no tienen el menor aprecio por la “Fiesta Nacional”, y esto no parece buena señal para el futuro del sector.

En el caso de Miguel Abellán, nombrado el pasado mes de septiembre director del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, entiende que “tanto el PSOE como Unidas Podemos son respetuosos con nuestra Constitución y amparan a todos los ciudadanos. Y en ella se especifica que la fiesta taurina está blindada, porque el Tribunal Constitucional la declaró patrimonio cultural, y ni se puede prohibir ni modificar. Todos los municipios y comunidades están obligados a promoverla, difundirla y enseñarla”.

Por su parte, Enrique Ponce manifiesta que “esperemos que la llegada de Podemos no haga peligrar el toreo, el hecho de que se metan con la fiesta es algo que no viene a cuento. Además, esa coalición de Gobierno no tiene una mayoría absoluta... Repito, espero que no toquen a la Tauromaquia” .