Mario Vaquerizo defiende la vuelta de Juan Carlos I a España: "Quien esté libre de pecado que tire la primera piedra"

El polifacético Mario Vaquerizo, conocido por su franqueza y espontaneidad, sorprendió al defender la vuelta del Rey Juan Carlos I a su país natal, España. "Me sorprende que sea noticia que nuestro Rey Juan Carlos haya vuelto a Sanxenxo para hacer lo que más le gusta, que es hacer deporte con sus regatas", expresó. Además, lamentó el escarnio público al que están sometidas "personas de cierta edad" como él, recordando el antiguo adagio: "Quien esté libre de pecado que tire la primera piedra".

En cuanto a la polémica familiar que rodea a Carmen Borrego y su hijo José María, Mario Vaquerizo compartió su perspectiva con empatía. "Lo que pasa en las familias, dentro, es muy difícil", admitió. "Yo no me puedo posicionar por Carmen, por su hijo, por Paola, yo no me puedo posicionar por ellos tres", agregó, mostrando su respeto por la intimidad de la situación.

El multifacético artista también reflexionó sobre sus propias disputas familiares, destacando la importancia del respeto y la educación recibida en casa. "Constantemente he tenido desavenencias con la familia, pero no se magnifican", reveló. "Si soy alguien y si soy lo que soy, para lo bueno y lo malo, es la educación que he recibido en casa que es la que me ha dado mi madre y mi padre", concluyó.