Mayka Rivera da un paso al frente y se pronuncia sobre su supuesta relación con Risto Mejide

Hace menos de una semana saltaban todas las alarmas sobre una posible ruptura entre Risto Mejide y Natalia Almarcha. Ambos se dejaban de seguir en redes y el publicista eliminó de su perfil de "Instagram" la fotografía que había publicado de su nueva pareja junto a la pequeña Roma tras conocerse. Después de todo el revuelo mediático, el presentador dio un paso al frente y lanzó un comunicado desde su red social confirmando la separación.

La joven farmacéutica, después de las palabras de su ex, se pronunció en su perfil, asegurando que no se merecía el mensaje que le había dedicado Risto Mejide. La valenciana había dejado entrever que el motivo de la ruptura había sido una infidelidad y, el pasado finde, se apuntó a Mayka Navarro, exconcursante de "La isla de las tentaciones", como uno de los motivos de la ruptura.

Después de unos días de silencio, la murciana ha decidido romper su silencio y pronunciarse sobre su supuesta relación con el publicista a través de su canal de MTMAD. La joven ha dado un paso al frente y ha aclarado de qué conoce al publicista asegurando que se quedó "a cuadros" al verse involucrada en el asunto. "Yo jamás en mi vida ha hablado con Risto Mejide. Nunca. Lo único que tenemos en común es que nos seguimos en Instagram. No he hablado en mi vida con él. Estoy cansada de que la gente siempre me esté relacionando con todo el mundo, sin pruebas. No sabéis el daño que hacéis", ha desmentido.

Risto Mejide firma ejemplares junto a su novia Natalia Almarcha en la Feria del Libro de Madrid GTRES

"A esa persona se le está acusando de que ha sido un infiel. No sé de su vida. Hacéis daño a la gente. No le quiero dar más bola a esta tontería. ¿Veis normal esto? Por este motivo no quise decir nada en Instagram, porque yo no he hablado nunca con este señor. No sé nada de su vida ni él de la mía. Nunca he hablado con él. Yo lo único que hago es pasar de todo esto. Cuando tenga algo con alguien yo seré la primera en decirlo, que yo no me escondo. Estando con Alejandro no he hablado con nadie, no va a salir nada. Si me relacionáis con gente, me hacéis daño. Menos mal que no quedo con nadie", ha expresado, molesta.

Para terminar, ha expresado su malestar y frustración tas lo ocurrido: "Tengo siempre ese miedo. Yo no tengo amigos, no puedo tener amigos, porque siempre que los tengo me relacionáis con ellos. Tengo que desmentirlo aunque pensaba que no era necesario. Hablar es tan fácil... Yo estoy muy tranquila, no tengo ganas de nada. No le voy a dar más bombo a esto, me provoca rechazo. Ojalá de verdad no me relacionen con nadie más".