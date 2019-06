Mick Jagger acortará su próxima gira por su operación

Mick Jagger ha concedido su primera entrevista a Q107, una radio canadiense, dos meses después de someterse a una operación de corazón. La intervención, que se llevó a cabo con éxito, consistió en un cambio de válvula cardíaca a través de la arteria femoral y obligó a su grupo, los Rolling Stones, a aplazar la gira.

El cantante ha asegurado que se siente bastante bien y respecto a su estado físico ha dicho que “ha estado ensayando mucho en las últimas semanas”. “Esta mañana he hecho un poco de gimnasia. Nada loco. Luego entro a ensayar con el resto de la banda”, comentó posteriormente. Era el mismo Jagger que el pasado mes de mayo soprendió a sus seguidores con un vídeo en Twitter en el que se le veía saltando y bailando y con lo que confirma lo más esperado, que están preparando el próximo tour.

Jagger ha dicho que quiere cambiar la duración de las giras y ha hablado lo mucho que le gusta salir, pero no de la misma forma que antes: “Ya no lo hago constantemente, 12 meses al año lo haces cuando eres joven. Hoy en día paso tres o cuatro en carretera y me parece un equilibrio lógico”.