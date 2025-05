El príncipe Guillermo ya sabe cómo tumbar a Harry y Meghan Markle por su descaro

Los días de descaro para el príncipe Harry y Meghan Markle están cerca de llegar a su fin. Son muchas las polémicas que han protagonizado estos años, desde que rompiesen lazos con la familia real británica, renunciasen a sus obligaciones para con la institución y emprendiesen un lucrativo camino sin rendir cuentas a nadie. Son muchísimos los beneficios, pero luego se percataron de que también su decisión conllevaba desafíos e inconvenientes. Por ejemplo, la retirada de la seguridad que le ofrecía el Estado, que ahora deben pagarse de su propio bolsillo. Pero hay mucho más, pues en breve se les cortará aún más el grifo.

Mucho escándalo ha provocado que Harry continúa usando su condición de Alteza Real, como así también hace su esposa para dar más valor a sus negocios. No se lo permiten desde Buckingham, pero hacen oídos sordos a sabiendas de que no habrá represalias para minimizar el escándalo. Siempre se salen con la suya y son muchas las victorias acumuladas. Sin embargo, el príncipe Guillermoparece estar esperando a que llegue su turno y cortar por lo sano, algo que su padre, el rey Carlos III no está dispuesto a hacer. El tiempo es su mejor aliado.

Meghan Markle y el príncipe Harry Gtres

El as en la manga de Guillermo contra los duques de Sussex

El príncipe Guillermo tan solo tiene que esperar para tener éxito. En su mano está que todo se solucione cuando él llegue al trono. Por ahora guarda las formas y como heredero de Carlos III respeta su forma de atajar el problema que supone el príncipe Harry y Meghan Markle. Un desafío constante a su soberanía. Pero en cuanto se produzca el relevo y el heredero ocupe su trono, todo cambiará. Primero porque va a revocar el título nobiliario del ducado de Sussex, lo que deja a su hermano y su cuñada fuera de juego.

La Reina Isabel II cedió a las presiones de su nieto y le dejó marchar, facilitando un acuerdo para que se mudase a Estados Unidos a formar su propia familia. Hace cinco años ya desde que cruzaron el charco y el rey Carlos III ha tenido que hacer malabares para no sucumbir a los desafíos planteados por su hijo. No será igual cuando Guillermo esté al poder, tal y como destacan ahora desde ‘Page Six’. Desde esta publicación mantiene que la situación de los duques de Sussex es irregular y que Carlos III ha pasado por acomodarse a ella para no distanciarse aún más de su hijo pequeño, pero también para huir de la polémica. No quiere encabezar más titulares negativos y prefiere que exista ruido a su alrededor, que una nueva batalla mediática cerniéndose sobre ellos.

Kate Middleton y el príncipe Guillermo Gtres

Pero el príncipe Guillermo no tiene intención de guardar más las formas y está dispuesto a tirar de la manta, poner a todos en su lugar y así tener un reinado tranquilo, alejado de los errores y malas decisiones de sus predecesores. Aquí está en jaque el príncipe Andrés, que dejará de gozar de protección por parte de su sobrino. También el príncipe Harry y Meghan Markle, que se quedarían incluso sin título nobiliario como duques de Sussex, porque “han traicionado todo lo que representa la familia”. No ve con buenos ojos que utilicen “su estatus real como tarjeta de presentación”, cuando en realidad ya no forman parte de la familia real. Tiene el ducado de Sussex tras su boda en 2018, pero cuando le llegue el turno a Guillermo de tomar las decisiones sin rendir cuentas a nadie, piensa eliminarlo de un plumazo. Sin título ni vínculo real, deberán esforzarse más por dar valor a sus incursiones comerciales. Si querían volar del nido, qué menos que dejar de contar con su protección o su carta de presentación.