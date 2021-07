La hija de Boris Johnson reivindica la figura ‘curvy’

Gente

Empoderamiento

Lara Johnson-Wheeler, la hija de Boris Johnson y Marina Wheeler, protagoniza una sesión de fotos para el número de septiembre de la prestigiosa revista ‘Tatler’, en la que la joven se empodera y posa con lenceria para reivindicar la figura ‘curvy’.

“Hoy en día, gracias a Kim Kardashian y a sus contemporáneas, está de moda parecer un reloj de arena”, asegura la hija de primer ministro británico en dicha publicación, mostrando orgullosa su figura en unas fotografías en blanco y negro que verán la luz el 29 de julio.

Lara Johnson-Wheeler posa para la revista 'Tatler'

En la misma entrevista para ‘Tatler’, también habla sobre el uso de prendas moldeadoras: “Estas prendas no van a arreglar lo que no te gusta de tu cuerpo. Cuando están bien diseñadas, están pensadas para realzar lo que ya tienes, o para emular la forma del cuerpo preferida hoy en día. Llevar ropa interior moldeadora no me hace sentir diferente en sí, pero sí me hace sentir más segura con la ropa que antes no me convencía. Y, francamente, cuando la ropa moldeadora se utiliza como base para la comodidad y la confianza -para amplificar lo bueno que hay- no hay nada controvertido en ello”. “A medida que salimos del confinamiento, el hedonismo se combina con el deseo de lucir lo mejor posible, nuestro cuerpo más esculpido, más ceñido”, concluye.

Lara es la mayor de cuatro hermanos, fruto del matrimonio de Boris Johnson con su segunda esposa Marina Wheeler. Estudió en el pretigioso Bedales School, y posteriormente cursó la licenciatura de Latín y Literatura en la en la Universidad de St. Andrews, en Escocia, una de las más antiguas del Reino Unido. Aunque ha crecido lejos del foco mediático y se ha mantenido siempre en un discreto segundo plano, a sus 28 años la hija del primer ministro triunfa en el mundo de la comunicación trabajando como periodista y locutora.