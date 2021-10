Sonia Cheng, la CEO china precursora del «ultra-lujo» desembarca en Madrid

Gente

Rosewood Villa Magna, el nuevo hotel de «ultra-lujo» situado en el corazón del Paseo de la Castellana y del emblemático barrio de Salamanca, abrió sus puertas el pasado viernes. En este caso no se trata de una reapertura al uso. El Villa Magna vuelve renovado bajo la batuta de Rosewood Hotels & Resort, la nueva cadena de lujo asiática con base en Hong Kong. Y llega de la mano de Sonia Cheng, desde 2011 CEO del Rosewood Hotel Group después de que la New World Development Corporation, empresa de su familia con sede en Hong Kong, adquiriera la icónica marca estadounidense. En poco tiempo al frente de la empresa familiar, ha hecho crecer su fama como la espuma.

Cheng es la segunda hija del empresario Henry Cheng Kar-shun. Su padre, con una fortuna valorada en varios billones de dolares, es una de las mayores de Asia. Sonia estudió una licenciatura en Matemáticas Aplicadas con especialización en Economía en la Universidad de Harvard. En sus 11 años al frente de la empresa ha aparecido varias veces en la lista «40 Under 40», que publica la revista «Fortune», y que distingue anualmente a los jóvenes más influyentes en el mundo empresarial. La llegada de Cheng fue clave para el grupo. En unos pocos años, ha vuelto a colocar a la marca hotelera en una de las más codiciadas a nivel internacional, con propiedades en todo el mundo.

Visión femenina

El crecimiento de la empresa se debió entre otras cosas al nuevo enfoque innovador de Sonia Cheng, que ha dirigido la marca enfocándola a un nuevo público: viajeros jóvenes y ricos. Nacía un nuevo concepto del lujo. «En el pasado, el lujo se definía por cosas como candelabros y champán en las habitaciones, los viajeros hoy son diferentes en sus necesidades de experiencias personales», aseguraba en una reciente entrevista. La CEO además aporta a su visión de negocio una mirada femenina, no solo en cuanto a la clientela. Desde que tomó las riendas de Rosewood Hotel Group con solo 30 años, no se ha propuesto contratar específicamente a mujeres, aunque a pesar de ello la mitad de los cargos directivos en Rosewood son mujeres. No está mal comparado con el resto de la industria hotelera donde, en 2019, las mujeres ocupaban solo el 12 por ciento de los puestos de liderazgo. «Estoy totalmente a favor de dar oportunidades a las mujeres», aseguraba en una reciente entrevista en «The New York Times», «pero cuando entrevisto a alguien, lo primero y más importante es su conjunto de habilidades, su actitud, su capacidad, no su género». Su convencimiento en la igualdad de oportunidades le viene de niña. Cheng creció en una familia con tres hermanos mayores, donde recibió un trato igual a ellos en cuanto a educación, oportunidades y carrera profesional. «No me trataban de manera diferente porque fuera mujer». Siguiendo ese espíritu feminista Cheng, se vuelca en todo lo que tiene que ver con sus clientas, con ofertas que se dirigen específicamente a las mujeres. Para muestra, un ejemplo: el nuevo concepto de bienestar de Rosewood, Asaya, se dirige a las madres primerizas, con asesoramiento disponible sobre temas como la depresión posparto y la relación de pareja después del parto.