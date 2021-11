Gente

La crónica de Amilibia

Eh, Europa, que no somos unos pobres sin techo

Cuentan que el responsable europeo de los llamados fondos de cohesión (nada que ver con los otros fondos, los 140.000 millones, que han de llegar), el luxemburgués Marc Lemaitre, tiene en un cajón más de 36.000 millones para España que aún no han llegado a nuestro país por la pachorra del Gobierno a la hora de tramitar el abono de esa enorme cantidad de pasta gansa. Le ha dicho al señor Lemaitre que a ver si tiene un ratito el año que viene, y éste ha comentado indignado: «España ha mostrado, como mínimo, que no puede hacer dos cosas a la vez», o sea, tramitar los fondos de la pandemia, excepcionales, y los tradicionales de cohesión.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero FOTO: Alejandro Martínez Vélez Europa Press

Me imagino que esto habrá sentado especialmente mal a María Jesús Montero. Según algunos estudios, sólo las mujeres pueden hacer dos cosas a la vez. Los hombres, sólo una y malamente: por eso triunfa el «Satisfyer». Critican a la Montero por su supuesta pereza. Críticas injustas. No entienden que, dando largas a la UE, ella pretende exhibir cierta dignidad ante los países que nos consideran PIGS (acrónimo peyorativo con el que los países ricos se refieren a los del sur de Europa: «PIG» (que significa cerdo en inglés). Quiere mostrar cierto desdén revestido de orgullo para que dejen de vernos como los eternos parientes necesitados, pobres sin techo a los que hay que socorrer porque andamos de fiesta en fiesta. Con este bravo arranque de orgullo a lo Faraona la ministra está gritando a la UE que podemos esperar un poco para recibir la cesta de Navidad. Que las colas del hambre las manipula la extrema derecha contra el Gobierno. Que no estamos tan caninos, joder.