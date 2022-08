Él busca un gurú que le haga olvidar a Iván Redondo. Difícil. Ya se encarga Iván de hacerse inolvidable. Además, ¿dónde va a encontrar a uno capaz de tirarse por un barranco por Él y al poco confesar que «con el tiempo entiendes que todo es un fraude»? No existen joyas así, a no ser que elija un gurú hindú. Gai Baba es famoso, pero existe un pequeño problema: asesora ya a Maduro. Baba Ramdev es bueno, pero tiene por costumbre decir cosas como «el que no duda, nada sabe». Y BK Shivani mantiene que «antes de juzgar a una persona camina tres lunas con sus zapatos». No lo veo para Él. Quizá le iría bien Ravi Shankar: uno de sus mantras es «no hay árbol al que el viento no haya sacudido». Esto le podría gustar al presi por ser árbol muy zarandeado, aunque Ravi también le diría, como los otros, que se acabaron los chuletones al punto: las vacas son animales sagrados.

Si no encontrara el gurú hindú a su medida, bien por el chuletón o por sus mantras, tiene la opción de echar mano del banquillo monclovita, de la cantera. Tiene 383 asesores en plantilla: podría convocarlos a oposiciones a gurú presidencial, naturalmente sin la intervención como examinadora de Pilar Alegría, ministra de Educación, capaz de aprobar a todos ellos de una tacada y conceder matrícula de honor al que mejor se ponga el turbante típico.

Quizá Bolaños le aconseje organizar en Televisión Española una especie de «MasterChef» de gurús entre lo más florido de los 383 asesores. Pero si además de gurú, quiere una experta en docuseries y marketing, mejor dejarse de líos y contratar directamente a Tamara Falcó, que además le puede hacer el chuletón al cordon bleu. Delicioso.