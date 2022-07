El diario de Amilibia: El mago Pedro y su lifting al partido

Contaba Gila que su suegra se operó para quitarse unos años, pero como andaba escasa de fondos, los cirujanos sólo le quitaron un cuarto de hora. Siempre dispuesto a sorprender al público de la pista central del circo, el mago Pedro propone el lifting inverso: rejuvenecer el partido con la Vieja Guardia Pretoriana. Caras viejas al sol. Ahí está Patxi López de portavoz en el Congreso. Pedro ha viajado en el tiempo para encontrarse casi con el Imserso, con las camaradas sor Alegría y sor Marisú de animadoras de autobús. Un lifting un poco rancio. El mago culmina el show sacando de la chistera su candidatura a la Moncloa. Oh, prodigio: del sombrero sale Él mismo, esta vez sin necesidad de bolígrafo para marcar paquete. Se ha elegido a sí mismo, a golpe de dedo mágico.

Le podría explicar a Ferreras el porqué de su elección: «Amigo, ¿quién me conoce mejor que yo? Dirán que no he contado con el partido, pero es que el partido soy yo: soy el PSOE, el ala izquierda del PSOE, el centro-izquierda del PSOE e incluso la rosa y la espina del PSOE. Me acusan de que no combato con eficacia la inflación. No tienen ni idea de economía. Pero si hasta vino en la Prensa: «La inflación es la responsable del aumento de recaudación del Ejecutivo». Como el Ejecutivo soy yo, ¿cómo voy a ir contra mí mismo? La recaudación fiscal ha crecido a niveles de récord: así podremos pagar el aumento del 2% en Defensa que pide la OTAN y las exigencias de mis socios podemitas y separatistas. Dirán que eso es poner una vela a Dios y otra al diablo. ¿Y qué puedo hacer al precio que está la luz?»

¿Dejarnos a dos velas?