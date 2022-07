El diario de Amilibia: La tortilla llorona de Gabriel Rufián

Publicado en Twitter: «Hay quien cree que el calentamiento global es debido al exceso de almas pecadoras quemándose en el infierno, ya que al ser la Tierra plana y el infierno estar debajo de la misma, se produce un efecto sartén». Genial. Me imagino que Él lo tendrá en cuenta la próxima vez que hable del cambio climático que mata, que será mañana mismo: cada vez que halla un culpable, nuestro Sherlock Holmes no lo suelta hasta que le descubren otro nuevo y peor. Lo exhibe como los antiguos cazarrecompensas a sus capturas. Lo que ahora mola es hablar del futuro económico que nos espera. Aitor Elustondo, experto financiero, señala algunas claves: «El año que viene será un ejercicio de MARF y deuda “high yield”». Al fin veo la luz: si te sigo, maestro, es por lo claro que hablas. ¿MARF y «high yield»? A ver si Lacalle tiene un rato y me lo explica, porfa. Digámoslo pronto: Rufián siempre habla claro. Ha mostrado en las redes una tortilla mocosita, blanda, sin cuajar, y solamente nos dejó un texto: «Tortilla llorona». Hay quien cree que la ha denominado así por no decir tortilla española, para evitar líos con los fanáticos de las monchetas con butifarra. ¿Qué mensaje oculto envía Rufián? ¿Que como todo recién casado que se precie está aprendiendo a hacer tortillas lloronas porque su señora, Marta Pagola, jefa de Prensa del PNV, tira más bien hacia el bacalao al pilpil? ¿Le salen lloronas por la situación del país o porque las hace mientras ve «Hermanos»?

Recuerdo la «Llorona» de Chavela Vargas: «A un santo Cristo de fierro, llorona/ mis penas le canté yo/ Cuáles no serían mis penas, llorona/ que el santo Cristo lloró». Rufián debería aconsejarle a Aragonès que se lo cantara a Él en la Mesa de Diálogo. Por cierto, ¿es llorona con cebolla o sin cebolla?