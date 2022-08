Perdonen que no me haya incluido en el titular, o sea, en el fracaso general de los tíos, pero resulta que uno es viejo y ya no juega en esa liga. Se acaba de celebrar el Día Internacional del Orgasmo Femenino y, cosa extraña, no parece que Irene Montero haya dicho nada al respecto, algo así como «orgullosas de nuestros orgasmos feministas y LGTBIQ+»- Hoy resulta profético que el orgasmo más famoso del cine (el de Meg Ryan en ‘Cuando Harry encontró a Sally’), fuera fingido. Según algunas encuestas, lo fingen casi el 70 % de las mujeres y el 87 % dice que lo alcanza mejor a solas o con juguetes sexuales: ya han pasado del Satisfyer al «Womanizer», lo último en vibradores y succionadores. Woody Allen se adelantó con su «orgasmatrón» en «El dormilón», hace más de medio siglo. Y fue también profético cuando dijo aquello de «soy tan buen amante porque practico mucho a solas».

Veo esta celebración del orgasmo femenino como un tremendo fracaso de los tíos, el funeral del macho ibérico, sustituido por el cibersexo. Cada uno a lo suyo, con su suyo y a su manera. El futuro: ellos con las robots modelo Úrsula Corberó (Berlanga fue otro adelantado con su película «Tamaño natural») y ellas con los robots tipo Jon Kortajarena. Pero como vibradores y ordenadores gastan mucha energía, cuentan que Él anunciará pronto un plan para que se haga más el amor a la antigua usanza, sobre todo, explicará, «porque generalmente se hace con la luz apagada»

Cuentan que para rematar su plan de ahorro energético, Él piensa regalar a cada ministro/a un abanico con el lema: «Abanícate: apaga el ventilador». Así posarán en la foto del consejo de ministros en plan Locomía. Multiorgásmico, oigan.