La crónica de Amilibia: “Plan B: Gobierno de suegras y cuñados”

Leo en Carmen Morodo, fuente de inspiración, que el Gobierno tiene un plan B: ministros y asesores usan almuerzos y reuniones con el poder económico y constitucional para atacar en lo personal al líder del PP. Una campaña de desprestigio, dicen. Como si quedara prestigio por algún lado. Con ella, llega por fin el advenimiento del Gobierno de suegras y cuñados a la pista central del circo, aunque dudo de que tenga alguna eficacia decir en privado, susurrando en la sobremesa, con el cafelito y la copa, lo que dicen públicamente todo el tiempo y a gritos. Pero, en fin, así ellos se divierten y nos divierten disfrazados de suegras y cuñados para fustigar a su yerno y concuñado más despreciado: Alberto Núñez Feijóo. Parodiando a León Tolstoi, se diría que todas las familias felices se parecen, pero las familias políticas se desprestigian cada una a su manera.

Difícil defensa tiene el candidato del PP. No lo veo soplando el matasuegras ni en la Nochevieja. Además, está maniatado: ya ha dicho Yolanda Díaz, el arcángel rojo de la novísima izquierda vaticana, que «Feijóo está secuestrado por la extrema derecha», o sea, que lo tiene Santiago Abascal en un zulo. ¿Quién acudirá a rescatarlo? No veo en el PP a un Batman ni a Cuca Gamarra como Capitana Marvel o Wonder Woman. Me temo que, al final, Esteban González Pons (ahí tiene otra novela), tendrá que acercarse a la sede de Vox a pagar el rescate, quizá consistente en una foto familiar de los dos líderes en la plaza de Colón con la gran bandera nacional al fondo.

La familia sanchista quiere flagelar a Feijóo hasta la sangre. Para eso, nada mejor que disfrazarlo de Mariló Montero y llamar a Pablo Iglesias.