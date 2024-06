Andrea de las Heras, la finalista de Miss Universo España que desató la polémica: “Uno se muere con el sexo con el que nace”

Sin un recorrido político ni un programa desarrollado, el partido ultraderechista de Alvise Pérez logró aquello por lo que tanto había trabajado: tomar decisiones que influyan en toda Europa. De este modo, Alvise Pérez se ha convertido en la sexta fuerza de España con una gran visibilidad en las redes sociales, donde comenta la actualidad política y da su visión sobre las decisiones que se han tomado en los últimos años.

Sevillano de nacimiento se ha rodeado desde muy joven en grupos políticos y ha entablado amistad con personajes como el pequeño Nicolás o Vito Quiles. Sin embargo, durante los últimos años su gran apoyo ha sido la modelo y sevillana Andrea de las Heras. No han sido pocas las veces que el político compartía en su perfil de “Instagram” mensajes de cariño hacia su compañera, con la que comparte su vida y sus ideas políticas. De hecho, Alvise no es el único que ha protagonizado polémicas. En el pasado Andrea de las Heras también ha sido objeto de críticas por sus comentarios en contra del colectivo trans.

En el pasado consiguió una buena puntuación tanto en Miss Universo España 2018 como en Miss Grand España 2020, donde llegó a la final. Fue en el concurso de 2018 cuando mostró su polémica opinión sobre la ganadora, Ángela Ponce que fue la primera modelo trans en participar. Su derrota la enfureció profundamente, pero no lo confesó hasta que pasaron cinco años: “En 2018 me daba miedo decir que no estaba de acuerdo con competir contra un hombre por el título de Miss Universo España. En el 2023 no me avergüenzo de defender la verdad: sólo hay dos sexos, y uno se muere con el sexo con el que nace. El único miedo que me permito de ahora en adelante es el de pasar por la vida fingiendo ser lo que no soy”, dijo años más tarde.