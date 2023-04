Four Seasons por fin aterriza en Marbella de la mano del empresario Ricardo Arranz

Una de las inversiones más esperadas en el sector turístico, el nuevo Four Seasons Hotels & Private Residences, aterriza en Marbella de la mano del empresario Ricardo Arranz de Miguel, propietario del Hotel Villa Padierna Palace. Una inversión aproximada de 650 millones de euros que supone una fuerte inyección para la actividad económica, no sólo de Marbella, sino de toda la Costa del Sol y del resto de la provincia. El proyecto prevé crear hasta 4.000 empleos en el tiempo de ejecución de las obras, y el mantenimiento y la explotación del resort generará unos 750 puestos de empleo fijos.

El resort Río Real es una de las zonas más cotizadas de Marbella. La historia también está muy presente en este enclave. El origen del nombre actual está vinculado a la conquista de Marbella por la Corona de Castilla, pues junto a él se asentó el real del ejército cristiano hasta la toma de la ciudad. Cerca de la desembocadura del río Real se ha hallado un yacimiento con diversos restos cerámicos que nos remontan incluso a la época Fenicia de hace más de 2.500 años. Y la Torre Río Real es una atalaya almenara que formaba parte de un sistema de vigilancia de la costa empleada por árabes y cristianos, en la actualidad declarada Bien de Interés Cultural.

El resort será construido en unos terrenos pertenecientes al empresario, economista y coleccionista de arte Ricardo Arranz de Miguel. Nacido en la ciudad burgalesa de Aranda de Duero, Ricardo Arranz se trasladó a estudiar a Málaga muy joven. En aquella capital estudió Económicas y Ciencias Empresariales. Muy pronto se convirtió en uno de los impulsores del desarrollo urbanístico andaluz y nacional vinculado al segmento del lujo.

Michelle Obama, Alicia Villapadierna y Ricardo Arranz Villa Padierna Hotels & Resorts

En octubre de 2018, en un acto presidido por la entonces presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz; el secretario general de la Organización Mundial del Turismo, Zurab Pololikashvili, y la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, se puso la primera piedra de Four Seasons Marbella Resort. Ahora, el proyecto por fin es una realidad.

Four Seasons Resort Marbella es el proyecto turístico y residencial más importante de cuanto Marbella ha acometido en los últimos años. No exagero cuando digo que la llegada de esta marca a la Costa del Sol supondrá un antes y un después en la proyección de Marbella frente al mundo. Pocos proyectos actuales despiertan tanta ilusión.

Tanto el Secretario General de la OMT como la alcaldesa de Marbella, así como los responsables de la administración autonómica, coinciden en la importancia y la trascendencia de este proyecto para la ciudad y para toda la Costa del Sol.

Michelle Obama y Alicia Villapadierna Villa Padierna Hotels & Resorts

Four Seasons Hotels and Resorts abrió su primer hotel en 1961. En la actualidad, opera 119 hoteles y resorts, y 44 propiedades residenciales en los principales centros urbanos y destinos turísticos de 47 países. ¿Cómo y cuándo nació su proyecto Four Seasons?

Abrigo este proyecto como uno de los principales retos profesionales de mi vida porque en él se condensan dos viejas ilusiones mías. De un lado, la consolidación de Marbella y del Triángulo de Oro, (Marbella, Benahavis y Estepona) como un destino adscrito a la sofisticación, algo que siempre he perseguido en cuantas empresas he acometido. Y de otro, la llegada a esta ciudad tan íntimamente ligada a mi vida, a mi familia y a mi memoria, de un grupo de marcas que prestigian todo cuanto hacen y que son una garantía inequívoca de calidad, compromiso y futuro.

Este será el segundo proyecto de la marca en España, pero esta última iniciativa es mucho más ambiciosa, tanto en volumen como en ubicación. Hábleme de Río Real y de lo que le atrajo de la zona.

Es un resort de cerca de 500.000 metros cuadrados y un kilómetro de playa. Cuenta con todos los componentes para desarrollar tanto un proyecto de lujo hotelero como residencial, tiene las mejores vistas tanto a mar y al norte de África, así como a Sierra Blanca.

Alicia Villapadierna y José María Aznar Villa Padierna Hotels & Resorts

¿Quiénes han sido sus socios en este proyecto?

Para este proyecto no habríamos podido encontrar mejores compañeros de viaje que la firma norteamericana Fort Partners y el fondo belga Immobel. La inversión superará los setecientos millones de euros y supondrá para sendas firmas la consolidación de su presencia en una de las áreas turísticas más codiciadas del mundo, un lugar privilegiado por el futuro donde se están desarrollando los proyectos inmobiliarios más importantes del continente en aras de convertir la marca Marbella en un destino único, exclusivo, comprometido con la calidad, la sofisticación y el lujo.

Ricardo Arranz, la ex presidenta de la Junta de Andalucía Susana Diaz, el Secretario General de la OMT Zurab Pololikashvili y la Alcaldesa de Marbella Ángeles Muñoz en la ceremonia de la Primera Piedra Villa Padierna Hotels & Resorts

¿Qué características tiene el resort?

En el Resort se ubicará Four Seasons Resort, el más importante reto turístico y residencial que alberga Marbella desde los últimos años. El complejo, diseñado por el prestigioso arquitecto y premio Pritzker y Medalla de oro de American Institute of Architects, el estadounidense Richard Meier, contempla la construcción de un hotel de 165 habitaciones, 260 “ Private Residences” y 40 “The Villas”, que son villas de alto standing.

Four Seasons es una de las empresas hoteleras que también actúa como administrador de propiedades para sus propietarios residenciales. ¿Cómo van a ser las residencias privadas del resort?

Four Seasons no solo gestionará el hotel. Será el responsable de la gestión de todo el resort de lujo. Siempre ha estado a la vanguardia en el espacio de diseño con un legado de innovación líder en la industria, siendo además pioneros en sostenibilidad.

Tamara Bakradze, el SG de la OMT Zurab Pololikashvili y Nasrin Zhiyan durante la ceremonia de la Primera Piedra en Rio Real Marbella Nasrin Zhiyan

¿Cómo va a ser el Four Seasons Beach Club Hotel y cómo se va a comunicar con el hotel?

Se desarrolla en la finca que era un antiguo camping de Marbella situado en primera línea del mar. Contará con treinta terrace suites y se comunicará con el hotel principal mediante un túnel. Todo con las máximas calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.

Gwyneth Paltrow y Ricardo Arranz Villa Padierna Hotels & Resorts

Four Seasons continúa enfocándose en conceptos innovadores de restaurantes y bares con un número récord de restaurantes con estrellas Michelin. ¿Cuál va a ser la oferta gastronómica en Marbella?

La idea es que cuente con grandes firmas gastronómicas, para darle una mayor dimensión al emplazamiento. Son muchas grandes marcas las que ya se han interesado en este emplazamiento. De algo estoy seguro: Este lugar será uno de los epicentros de la alta cocina mundial.

¿Y en cuanto a ocio?

Se desarrollará también un club de raquet y un gran gimnasio, así como un centro comercial con las mejores firmas boutique del mercado. El hotel pretende que en sus locales se asienten algunas de las marcas de moda más ilustres, para que sus clientes puedan adquirirlas sin necesidad de desplazarse a otros puntos de la ciudad.

¿Cuál será el impacto económico para la Costa del Sol? ¿Qué le supone a nivel personal?

Es importante que una cadena de este prestigio internacional llegue a la ciudad. Se está viendo un incremento de la oferta de calidad, con proyectos como el del hotel W. Es importante para seguir captando el mercado de calidad para nuestra industria turística. Hay algo que me llena de orgullo: Este proyecto comprometerá la creación de cuatro mil ochocientos puestos de trabajo directos e indirectos en la construcción y de cerca de setecientos cincuenta en la gestión y explotación del proyecto.

Four Seasons Resort Marbella, será el tercer gran proyecto que la marca canadiense abra en España tras la apertura en la plaza de Canalejas de Madrid y el establecimiento que en 2023 proyecta inaugurar en Formentor, Palma de Mallorca. Meier y los diseñadores Tara Bernard, Martin Brudnizki y Patrice Marchal han puesto un singular énfasis en desarrollar un proyecto sostenible, eficiente en la optimización energética y especialmente respetuosa con el paisaje, el entorno y el medio ambiente, máximas que desde Villa Padierna Hotels and Resorts hemos desarrollado a lo largo de las décadas como un norte irrenunciable.

Ricardo Arranz en su despacho del Hotel Villa Padierna Carlos Neville

¿Para cuándo se prevé el inicio de las obras?

El inicio de las obras es inmediato. Ya se ha aprobado definitivamente el PPO y se están gestionando las licencias de construcción.

¿Y la entrega de las primeras unidades residenciales?

Se prevé que todo el resort esté construido en los próximos tres años.

¿Cómo ha sido la colaboración con el Ayuntamiento de Marbella?

Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer el compromiso y el respaldo con el que el Ayuntamiento de Marbella y en especial su alcaldesa Ángeles Muñoz, así como el resto de las administraciones públicas, han tenido con este importante proyecto.

En un momento de cambios y desafíos sin precedentes para la industria hotelera, usted persiste en el sector de lujo.

Por supuesto, todos nuestros nuevos proyectos están enfocados a la calidad y no a la cantidad. Ahora estamos desarrollando un PPO de tres millones de metros en Villa Padierna Golf Resort, donde solamente pretendemos construir trescientas cincuenta villas de lujo. Y en la Punta del Saladillo Estepona, en primera línea de mar, un hotel & residences que será gestionado por una cadena muy famosa de lujo internacional.

El Hotel Villapadierna Palace Villa Padierna Hotels & Resorts

Los primeros indicadores económicos apuntan a un crecimiento de la actividad industrial, turística e inmobiliaria. ¿Es optimista?

En estos momentos estamos viviendo un resurgir del Triángulo de Oro, pues los clientes españoles y europeos están valorando otra vez nuestro clima, nuestra seguridad y nuestras infraestructuras.

El Hotel Villapadierna Palace Villa Padierna Hotels & Resorts

¿Qué es la Marca Marbella?

Marca Marbella es el valor más importante que tenemos gracias a empresarios visionarios como el marqués de Ivanrey Ricardo Soriano, el príncipe Alfonso de Hohenlohe, José Banús, Ignacio Coca, Norberto Goizueta, Jaime Parladé y personalidades como Sean Connery, Ataúlfo de Orleans y Borbón, la emperatriz Soraya de Persia, los Duques de Windsor, el marqués de Viluma, el conde de Villapadierna, la condesa Gunilla von Bismarck , Jaime de Mora y Aragón, el ex presidente Adolfo Suárez, el ex presidente José María Aznar, Stanley Baker, Lily Palmer o Duke of Wellington, entre otros. Eso es un activo que debemos de aprovechar. Marca Marbella es, además de esos nombres, un sinónimo de calidad, exclusividad y sofisticación, un modo de vivir.

Antonio Banderas y Eva Longoria en Villapadierna, donde empezó la Gala Starlite Nasrin Zhiyan

¿Qué espera de las administraciones públicas?

Los poderes públicos han de ser sensibles a proyectos encaminados a crear riqueza, prestigio, calidad y proyección de futuro a una ciudad y a sus ciudadanos. Y el proyecto turístico y residencial Four Seasons Resort Marbella, responde a estas máximas.

El Hotel Villapadierna Palace Villa Padierna Hotels & Resorts

Ha desarrollado algunas de las urbanizaciones más importantes de la Costa del Sol. La Quinta Golf Resort fue uno de sus grandes proyectos. Siguieron otras como Monte Halcones Resort, la Reserva del Alcuzcuz Resort y Villa Padierna Golf Resort. Cuando salió de Burgos siendo un joven estudiante ¿imaginaba todo este éxito?

La Quinta Golf Resort la desarrollé con solo 28 años y fue una experiencia muy importante para el resto de mi vida empresarial pues conté con dos grandes compañeros de viaje como el gran empresario Tomás Pascual y el visionario Javier Quílez, de Inmobiliaria Bilbao. El resto fue una huida hacia delante, siempre con alegría y optimismo, en función de las crisis inmobiliarias que fuimos padeciendo, donde desarrollamos diferentes resorts, pero siempre valorando la calidad y no la cantidad. Mi gran proyecto, no obstante, fue Villa Padierna Palace Hotel, uno de los grandes hoteles de Europa, que en el año 2010 fue catalogado por la empresa más influyente americana como el mejor hotel de España y el 28 del mundo, donde los inquilinos de la Casa Blanca decidieron pasar sus vacaciones fuera de EE UU por primera vez en toda su historia, en Europa, en España, en Marbella y en Villa Padierna Hotel.

¿Qué recuerdos tiene de la visita de Michelle Obama, la esposa del presidente de los Estados Unidos?

En principio venía el presidente Obama, pero el viaje se truncó por el vertido del petróleo del Golfo de México y vino su esposa Michelle Obama con un grupo de amigos y su hija. La experiencia fue espectacular pues la marca “Villa Padierna” se convirtió en un icono a nivel mundial.

Le apasiona el golf. De hecho, Villa Padierna Palace, es el único hotel de lujo en Europa que ofrece tres campos de golf de 18 hoyos.

Los Campos de Golf son un referente en los Hoteles de lujo de Marbella, en la Quinta Resort desarrolle dos y en Villa Padierna tres.

Alicia y Ricardo con sus hijos Alejandro, Felipe, Ricardo y Nicolás Carlos Neville

¿Sus cuatro hijos Alejandro, Felipe, Ricardo y Nicolás, le ayudan en los negocios?

Por supuesto, ahora están muy involucrados los tres mayores. Me apoyo mucho en ellos y confío en que continúen este proyecto con la misma ilusión con que lo hicieron sus padres, mi esposa Alicia y yo.

Nasrin Zhiyan y Massumeh en el Villa Padierna Thermas Hotel Carratraca Nasrin Zhiyan

El Villa Padierna Thermas Hotel Carratraca, en el interior de la provincia malagueña, es uno de los balnearios más reconocidos de España. El poeta inglés Lord Byron visitó sus instalaciones, al igual que el Rey Fernando VII. ¿Qué nuevos proyectos tiene para el balneario?

Estamos desarrollando un laboratorio de aguas sulfurosas para empezar su comercialización. Carratraca es uno de los balnearios mejor posicionados de España. Quisimos que nuestros clientes además de su salud sintieran la sensación de la alta hotelería.

El Villa Padierna Thermas Hotel Carratraca Villapadierna

Usted es un hombre ligado a la cultura y el arte. Su colección reúne decenas de obras de diferentes escuelas de pintura. Figuran retratos de los reyes de España, Isabel II, Carlos III y su hijo Carlos IV, de diferentes autores, la Sagrada Familia, atribuido a la escuela de Murillo y la mayor colección de figuras de mármol de todas las épocas. ¿Dónde se puede disfrutar esta colección?

Todo pertenece a la Fundación ARVI y está expuesta por todos los hoteles, campos de golf y el monasterio de El Cuervo.

Está muy en forma. ¿Qué deportes practica?

Todos los días a las siete de la mañana hago gym o aquagym con un monitor especializado. Además, juego al pádel y practico el esquí.

El Villa Padierna Thermas Hotel Carratraca Nasrin Zhiyan

¿Qué hace para desconectar con tu día a día?

Decorar y ajardinar las cosas que me gustan.

¿Qué libro tiene en su mesilla de noche?

Las dos vidas del capitán, de la escritora Mari Pau Domínguez y Alhambra de Manuel Mateo Pérez.

¿Qué música suena en su spotify?

Julio Iglesias.

El Villa Padierna Thermas Hotel Carratraca Nasrin Zhiyan

Si pudiera retroceder en el tiempo ¿qué cambiaría?

Trabajar menos y disfrutar de las cosas sencillas.

Un vicio.

Las obras de arte.

Un capricho.

Los relojes clásicos.

Una escapada de fin de semana.

A mi finca de El Cuervo o navegar por el mediterráneo en el Xargo.

¿A que lugares le gustaría viajar?

Por toda Andalucía y Madrid.

Ha viajado prácticamente por todo el mundo. ¿Qué objetos no faltarían nunca en su maleta de viaje?

Ropa de deporte.

¿Four Seasons es su sueño hecho realidad?

Siempre he mantenido la idea de que los grandes y ambiciosos proyectos crean sociedades grandes y ambiciosas. Y deseo que esas palabras iluminen el presente y el futuro de Marbella, uno de los destinos internacionales llamados a protagonizar el día de mañana del mejor turismo. ¡Bienvenido Four Seasons a Marbella!