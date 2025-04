La crónica de Marta Robles: Adiós a Vargas Llosa, más Jesica y mucha Semana Santa

LUNES

Muere el académico y Nobel Mario Vargas Llosa, uno de los escritores más brillantes y singulares que ha dado la literatura en español. Figura relevantísima del boom latinoamericano, su prolífica obra, con más de seiscientos títulos, supone el legado excelso de un escritor que abordaba novela, ensayo, relatos, artículos y toda suerte de géneros, incluido el erótico, de manera magistral.

Como decía aquel, «hasta lo peor de Vargas Llosa es excepcional». Hombre apuesto, comprometido (lo que le granjeó odios y devociones), que amó hasta la extenuación, como todos los creadores, en su caso a su tía Julia («La tía Julia y el escribidor»), a su prima Patricia Llosa, madre de sus hijos y a cuyos brazos regresó tras la ruptura con su último amor, Isabel Preysler y, según algunos, a incontables mujeres que también impulsaron su literatura. Entre sus tantos libros yo destaco «La casa verde», «Conversaciones en la catedral», «La guerra del fin del mundo», «La fiesta del chivo» o «El elogio de la madrastra». D.E.P.

MARTES

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, viaja a Estados Unidos para reunirse con el secretario del Tesoro de EEUU, que criticó duramente el posible acercamiento a China que anunció Sánchez, mientras Trump critica por primera vez a Putin, por el mortífero bombardeo a la ciudad de Sumi, pero renueva su adjudicación de culpabilidades de la guerra a Zelenski y a su antecesor, Joe Biden…

Sea como fuere, la realidad es que Trump tampoco parece capaz de parar esta guerra… Y sí de continuar con la de los aranceles, que esa sí es la suya…

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, mantiene una reunión con empresarios estadunidenses, en la Cámara de Comercio de Estados Unidos, en Washington. MINISTERIO DE ECONOMÍA Europa Press

MIÉRCOLES

Félix Bolaños recibe al juez Peinado en Moncloa… No para tomar un café, claro, sino para que le tome declaración. ¿Que por qué no va a al juzgado como tendríamos que hacer usted y yo si nos llamaran como testigos? Pues porque es ministro y, oye, le viene mal… Y como la ley se lo permite, paren máquinas y juzgados y que el juez se traslade al palacio de la Moncloa, para escuchar los datos sobre la contratación de la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, que parece que la ayudó también en cuestiones privadas, en un coche oficial, que le pone el ministro, pero que pagamos usted y yo, que no tenemos ni coche oficial ni posibilidad de declarar en casa, y seguramente muchos asuntos más importantes a los que prestarles atención que si una asesora ayuda a su jefe en temas personales o no, que es de lo más habitual… Y, sí, en el caso de la mujer del presidente es feo, y al final a la asesora también la pagamos todos, como el coche del juez.

En fin, todo este lío para que Bolaños dijese que no tenía ni idea de quién contrató a la asesora, pero que todo fue legal…

¿Que el actor William Levy ha sido detenido en un restaurante de Florida por pasarse con el alcohol, causar disturbios e intentar entrar en una propiedad privada? Es que los ricos también lloran… Y los guapos no siempre lo hacen todo bien, que no les confunda el efecto halo.

William Levy da su versión de lo ocurrido tras su detención en Florida "Estaba tomándome un traguito" Europa Press

JUEVES

Empieza la Semana Santa y todos los pasos mirando al cielo a ver lo que cae… Lo de la Semana Santa es un misterio y no solo religioso, ¿no se podría cambiar de fecha para que el agua no fuera siempre un problema que provocara tantas lágrimas a los fieles? Dicho sea con todo el respeto, que yo no soy creyente, pero respeto mucho la fe, la tradición y las procesiones, que son parte importante de nuestra idiosincrasia.

Unos mirando al cielo y rogando y otros preocupados por lo que hacen en la tierra… Digo yo que Jesica Rodríguez de Ábalos (no se casaron nunca pero anda que no hubo relación) no solo fue contratada en una empresa pública para no trabajar (la asesoraban incluso sobre cómo desarrollar su no trabajo, hacer sus partes, etc.), sino que de un día para otro la dejaron «tirada» en ese piso que generosamente le habían alquilado.

Jesica figuraba en el teléfono del exministro José Luis Ábalos como «Jesús Rodríguez 20mins», y este un día decidió que cortaran el chorro a su buena amiga y dejaran de pagarle el piso y, oye, ella se convirtió en inquiokupa, dejó una deuda de 36.000 euros y de paso se llevó la televisión…

¿Que hasta dónde va a llegar esto? Pues nadie lo sabe, tampoco cómo no se le cae la cara de vergüenza a Ábalos acusando a la UCO, encima… Será que, como es político y tiene poca…

VIERNES

Hoy es Viernes de Pasión, así que la noticia destacada son las procesiones. Disfrútenlas por fe, tradición o espectáculo cultural. Feliz Resurrección.