Muere Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura: última hora en directo y reacciones

Durante la entrevista mantenida con La Razón a propósito de la publicación en 2023 de "Le dedico mi silencio", una suerte de artefacto literario reflexivo sobre la cultura popular y la creencia en utopías establecidas al margen de lo político, el Nobel de Literatura, admitía que ya solo le quedaba un libro más: "Tengo 87 años, querido amigo. Creo que no me quedará tiempo para una novela más, puesto que el género exige un esfuerzo muy grande y prolongado. Cada novela me toma tres o cuatro años, por lo menos. No espero vivir tanto… Pero estoy muy contento de haber dedicado esta última novela al Perú, y espero con ella levantar la ilusión a mis compatriotas que la lean. Deseo lo mejor para el Perú, tan querido para mí, que fue grande hace siglos y seguro volverá a serlo. Ahora, me gustaría escribir un ensayo sobre Sartre, que fue mi maestro de joven. Será lo último que escribiré".

