La crónica de Marta Robles: Lluvias, casas, prostitutas y menores que no quiere nadie

LUNES

Otra semana que parece que va a ser clave para Ucrania y Europa. Y van… Que Trump va a hablar con Putin, parece cierto. Y que los ministros de Exteriores de la UE pretenden darle su apoyo militar a Kyiv, también. Lo demás… lo iremos viendo.

Entretanto, seguimos pasados por agua y lo que te rondaré morena. Avisos en siete comunidades, entre ellas Madrid, que preocupa por las heladas. Si es verdad que los años de nieves son de bienes, en el norte peninsular el año va a ser de fábula.

Seguimos dándole vueltas al asunto de los menores acusados del asesinato de una trabajadora social en Badajoz. Uno de ellos ha intentado agredir a una cuidadora del centro donde está interno. O tomamos medidas o esto se nos va de las manos. No creo que se trate de aumentar penas, sino de poner medios.

MARTES

El presidente Sánchez y el prófugo Puigdemont ¡reparten los menores extranjeros por España! Que un partido fuera del Gobierno decida lo que tiene que hacer el Estado es inaceptable. Más lo es que, con la complicidad de los políticos de todos los partidos, nos trasladen la idea de que, cuantos menos menores no acompañados te toquen en el reparto, mejor. ¿No les avergüenza ser tan xenófobos y racistas? Deberían conseguir que España entera estuviera deseando recibirlos, porque hubiera centros donde pudieran formarse y convertirse en esos jóvenes con ganas de trabajar que tanto necesita nuestra sociedad. ¡Es lo que anhelan casi todos ellos y lo demuestran si se les da la oportunidad! Si ustedes se enfrentan porque les «tocan» más o menos menores no acompañados, ¿qué mierda de mensaje nos están dando?

Y de Mazón y Vox, ni hablamos… Su pacto es más lícito que el de Sánchez y Puigdemont, porque es un pacto de Gobierno y no un acuerdo del presidente de todos los españoles, con un partido que no está en el Gobierno de España y representa a tres gatos; pero es impresentable, de principio a fin. Tanto, que ni reconoce el cambio climático. Mazón sería capaz de santificar al demonio si Vox se lo pidiera, con tal de mantenerse donde está. Y eso que sabe que no le quiere nadie, y que, aunque su partido trague, busca fórmulas para quitárselo del camino.

Mazón y su Consell durante la presentación del pan de reucperación Agencia EFE

Israel ha roto el alto el fuego. Es terrible. Este conflicto no se va a acabar nunca… ¿Alguien me explica por qué no se acaba de entregar a los rehenes?

MIÉRCOLES

«Solidarios, sí, tontos, no», dice el presidente de Castilla-La Mancha, García-Page, al reparto de menores no acompañados del Gobierno (o de Puigdemont, que según Page es quien manda). Ya ven: otro político más que se cree «tonto» si tiene que recibirlos. Señores políticos, que no debería ser un castigo, que si fuéramos más listos y eficientes (sobre todo ustedes), encontraríamos beneficios a que nos «tocasen» menores. Hay que hacer que ese reparto sea inclusivo con actividades, formación y una salida laboral para ellos, que nos conviene a todos...

JUEVES

El jueves es todo de Ábalos. No tengo espacio para contar cuánto dinero público le costaba mantener a mujeres, familiares directos y amigos de la infancia… Hay wasaps de Koldo que demuestran que él pagaba a las «señoritas» que se relacionaban con el exministro; ingresos a cuentas de sus hijos, movimientos bancarios que podrían corroborar pagos de Aldama; casas en España, en Perú; dos millones de euros que podría haber ocultado en Brasil, país que quiere enviar una comisión rogatoria al exministro, para que declare por blanqueo de capitales… Esto es un auténtico putiferio. Y Ábalos, Koldo y sus secuaces, unos auténticos puteros. Curioso, por cierto, tanto revuelo porque el senador Jaime de los Santos les llame «puteros». Es verdad que refiriéndose a tantos casos del PSOE dijo que podían acabar como una «confederación de puteros» y la extensión disgustó. También que en todas partes cuecen habas. Pero sorprende que en las mismas cámaras donde un terrorista condenado señaló al CNI como instigador y cómplice de asesinato, o Iglesias afirmó que González tenía las manos manchadas de sangre, escandalice hablar de «puteros».

AMP.- El Supremo pide a Hacienda información sobre Ábalos y la fundación de Perú en busca de "ingresos irregulares" Europa Press

También la obsesión de los socialistas con las bolsas que De los Santos llevaba cuando era asesor en la Moncloa (ellos lo rebajan a «personal shopper»). ¿No saben que las bolsas que nos indignan son las que se llenan de dinero público para pagar prostitutas y no las que se agarran por educación en un trabajo digno?

VIERNES

Llego al viernes sin espacio para más. Solo me queda desear que, con tanta lluvia, no nos salga musgo en el alma. Y rogar al cielo que nos dé tregua…