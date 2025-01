La crónica de Marta Robles: Ojalá cantara el trío Lalalá: Ábalos, Koldo y Aldama

LUNES

El accidente del avión en Corea del sur (un charter navideño para paquetes vacacionales que salió de Bangkok con una hora de retraso y donde han muerto 179 personas) nos deja tan preocupados como perplejos. ¿Qué pasó? Algunos hablan de una bandada de pájaros que impactó en uno de los motores, otros de que no hubo tren de aterrizaje… La incógnita sigue ahí, como preludio de demasiados viajes en estos días donde hierven los aeropuertos y los cielos.

Mientras, en la tierra, nueva manifestación por la dana. A punto de acabarse el año, los vecinos denuncian que aún les queda mucha desesperación hasta la anhelada normalidad… Y demasiada soledad.

MARTES

La última noche del año, la Nochevieja, devuelve la clemencia a algunas guerras. Por ejemplo, a la de Ucrania y Rusia, donde soldados de ambos bandos se reúnen con sus familias tras varios intercambios, soñando con el fin de la guerra en 2025.

Antes, en nuestro país, otra buena noticia llega en las últimas horas de 2024:Amaia Montero vuelve a la música, lo ha dicho ella misma. Abandonen las suspicacias respecto a la salida traumática de la cantante Leire Martínez de la Oreja de Van Gogh, que nada tiene que ver con Amaia. La cantante rubia vuelve tras malos tiempos pasados. Ojalá a la morena le ocurra lo propio y ambas nos deslumbren en ese 2025 que ya asoma la cabeza.

Por lo demás, hoy toca guerra televisiva entre Antena 3 con su vestido pedrochil, con sorpresa y defensa de buena causa, y TVE con el efecto Broncano-Lalachus, también con ínfulas de reivindicación. Está bien que la intrascendencia de las campanadas se acompañe de buenos deseos. Con todo, ya lo saben, la polémica está servida. Y más allá de disfrutar de lo bueno, revisaremos (y hasta nos inventaremos) lo malo.

Somos así…

MIÉRCOLES

Día resacoso de gimnasio y de comidas familiares con las gafas de sol. Día también de pensar en buenos propósitos y de pocas noticias por aquí. En Estados Unidos, en cambio, empiezan fuerte: un tipo que pasó de ejemplar militar a hombre de inmobiliaria sale la calle en Nueva Orleans y se carga al menos a quince personas además de herir a unas treinta... Ozempic,, para deshacerse de los kilos navideños pegados a la cadera, los inquilinos de pisos de alquiler se despiertan con la buena noticia de que a partir de ahora se les incrementará la renta cada mes con una cantidad menor al IPC. En el otro lado de las cosas, el balance migratorio de 2024 espeluzna. Cada vez vienen más mujeres, niñas y menores solos… Cada vez hay más muertos en el mar… Crece el rechazo a los inmigrantes, la xenofobia, el racismo… ¿Es un problema? Mucho más: es una tragedia.

Para terminar, cierran Al Jazeera en Cisjordania. Cada medio que se cierra en el mundo apaga una luz y deja una zona de oscuridad…Conviene no olvidarlo.

VIERNES

El protagonismo hoy es para un trío que ojalá cantara el Lalalá. Ábalos, Koldo y Aldama. La Pinta, la Niña y la Santa María. ¿Descubrirán América? De momento, vemos las declaraciones de los tres. Patetismo en cadena. Ábalos se libera de toda responsabilidad. Más que ministro, pasaba por allí: ni sabía ni firmaba. Todo lo hacía Koldo, el asistente que hasta le compraba el tabaco…

Sánchez citó al exministro y le dijo que había acabado su viaje. Sin razones, «se acabó». Koldo, que, más que «puerta» de prostíbulo o guardaespaldas, lleva el marchamo de haber sido el guardián de los avales de Sánchez en Ferraz y de ahí su poder para moverse por todas partes y con todo el mundo, dice ahora que tampoco tuvo nada que ver con las mascarillas; se debieron comprar y vender solas y sin comisiones...

Según Ábalos, a Koldo, que se parece mucho al tesorero de una organización criminal, se lo llevó Santos Cerdán. Por lo demás, nadie sabía, nadie firmaba, apenas se conocían, pero se alquilaban las casas, se compraban los tabacos y hasta se llamaban cariño…

Koldo también lo niega todo, salvo lo de la vicepresidenta venezolana; ahí no contesta. En su turno, Aldama introduce, cómo no, señoritas de compañía; también comisiones pagadas, entre otros, a Ábalos: 175.000 euros en efectivo.

Aquí no se salva nadie o… ¡Igual se salvan todos a fuerza de callar, de no reconocer y de no poder demostrar!